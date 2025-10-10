€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:47 10 Oct 2025 | Data publicării: 19:39 10 Oct 2025

Melania Trump, anunțul zilei privind războiul după ce a negociat direct cu Vladimir Putin
Autor: Anca Murgoci

melania trump copii putin Agerpres
 

Melania Trump a făcut anunțul zilei privind războiul după ce a negociat direct cu Vladimir Putin!

Melania Trump a anunțat, vineri, că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore. Cum explică acest lucru? Datorită „canalului de comunicare” pe care ea l-a menținut cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Echipa mea a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunificarea în siguranță a copiilor cu familiile lor, între Rusia și Ucraina. De fapt, opt copii s-au reunit cu familiile lor în ultimele 24 de ore”, a declarat Melania Trump într-o declarație oficială de la Casa Albă.

Potrivit explicațiilor sale, comunicarea dintre cele două echipe a fost bună încă din luna august, când, în timpul întâlnirii din Alaska, Donald Trump i-a înmânat omologului său rus o scrisoare semnată de Melania Trump. Aceasta îi cerea să protejeze copiii de război.

„Când președintele Putin a primit scrisoarea mea în luna august trecută, a răspuns în scris, arătându-și disponibilitatea de a iniția un dialog direct cu mine și oferind informații detaliate despre copiii ucraineni care locuiesc în Rusia.

De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal de comunicare deschis privind bunăstarea acestor copii”, a declarat ea.

Melania Trump a precizat că, în ultimele luni, ambele părți au avut convorbiri și întâlniri, în cadrul cărora au convenit să coopereze reciproc în beneficiul tuturor persoanelor implicate în acest război.

Dintre cei opt copii care se află deja împreună cu familiile lor, Melania Trump a explicat că trei au fost duși în Rusia fără părinții lor din cauza „luptelor de pe linia frontului”, iar ceilalți cinci au fost „separați de familiile lor peste granițe din cauza conflictului”:

Rusia a demonstrat disponibilitatea de a furniza informații obiective și detaliate care reflectă situația actuală”.

Federația Rusă a furnizat biografii și fotografii ale fiecărui copil implicat în procesul de certificare din această săptămână, împreună cu un rezumat al serviciilor sociale, medicale și psihologice oferite copiilor ucraineni”, a adăugat ea.

Melania Trump a afirmat că Rusia a acceptat, de asemenea, să îi reunească cu familiile lor pe acei tineri care au fost forțați să meargă în țară când erau minori și care acum au împlinit 18 ani.

„Acesta este încă un efort în desfășurare. Planurile pentru reunificarea altor copii sunt deja în curs și vor avea loc în viitorul apropiat. Sper ca pacea să vină curând. Ea poate începe cu copiii noștri”, a spus Melania Trump.

actualizare...

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat acum 25 minute
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, acuză Reuters de fake news privind România și Rusia
Publicat acum 41 minute
Horoscop de weekend pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 46 minute
Macron rămâne fără soluții. Ecologiștii spun că totul „se va termina foarte rău“
Publicat acum 51 minute
Psihologia copilului și kinetoterapia se întâlnesc la DrPsy! Camelia Ștefan, interviu
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat pe 09 Oct 2025
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 09 Oct 2025
Ilie Bolojan publică lista primăriilor cu restanțe în plată: Dacă nu plătești CAS și CASS, ai răspundere penală directă
Publicat pe 09 Oct 2025
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close