Melania Trump, anunțul zilei privind războiul după ce a negociat direct cu Vladimir Putin

Melania Trump a anunțat, vineri, că opt copii ucraineni care se aflau în Rusia s-au întors la familiile lor în ultimele 24 de ore. Cum explică acest lucru? Datorită „canalului de comunicare” pe care ea l-a menținut cu președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Echipa mea a lucrat direct cu echipa președintelui Putin pentru a asigura reunificarea în siguranță a copiilor cu familiile lor, între Rusia și Ucraina. De fapt, opt copii s-au reunit cu familiile lor în ultimele 24 de ore”, a declarat Melania Trump într-o declarație oficială de la Casa Albă.

Potrivit explicațiilor sale, comunicarea dintre cele două echipe a fost bună încă din luna august, când, în timpul întâlnirii din Alaska, Donald Trump i-a înmânat omologului său rus o scrisoare semnată de Melania Trump. Aceasta îi cerea să protejeze copiii de război.

„Când președintele Putin a primit scrisoarea mea în luna august trecută, a răspuns în scris, arătându-și disponibilitatea de a iniția un dialog direct cu mine și oferind informații detaliate despre copiii ucraineni care locuiesc în Rusia.

De atunci, președintele Putin și cu mine am menținut un canal de comunicare deschis privind bunăstarea acestor copii”, a declarat ea.

Melania Trump a precizat că, în ultimele luni, ambele părți au avut convorbiri și întâlniri, în cadrul cărora au convenit să coopereze reciproc în beneficiul tuturor persoanelor implicate în acest război.

Dintre cei opt copii care se află deja împreună cu familiile lor, Melania Trump a explicat că trei au fost duși în Rusia fără părinții lor din cauza „luptelor de pe linia frontului”, iar ceilalți cinci au fost „separați de familiile lor peste granițe din cauza conflictului”:

„Rusia a demonstrat disponibilitatea de a furniza informații obiective și detaliate care reflectă situația actuală”.

„Federația Rusă a furnizat biografii și fotografii ale fiecărui copil implicat în procesul de certificare din această săptămână, împreună cu un rezumat al serviciilor sociale, medicale și psihologice oferite copiilor ucraineni”, a adăugat ea.

Melania Trump a afirmat că Rusia a acceptat, de asemenea, să îi reunească cu familiile lor pe acei tineri care au fost forțați să meargă în țară când erau minori și care acum au împlinit 18 ani.

„Acesta este încă un efort în desfășurare. Planurile pentru reunificarea altor copii sunt deja în curs și vor avea loc în viitorul apropiat. Sper ca pacea să vină curând. Ea poate începe cu copiii noștri”, a spus Melania Trump.

