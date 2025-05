Medvedev îl amenință direct pe Donald Trump cu al Treilea Război Mondial, după ce acesta a spus că Putin "se joacă cu focul"

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a reacționat la afirmațiile recente ale președintelui american Donald Trump, care susține că implicarea sa a prevenit o serie de evenimente grave în Rusia și a avertizat că Moscova „se joacă cu focul”.

Într-o postare pe platforma X, Medvedev a răspuns tăios și l-a amenințat direct pe Donald Trump: „Cât despre cuvintele lui Trump despre Putin, că «se joacă cu focul» și că «lucruri foarte rele» se vor întâmpla în Rusia. Eu știu doar un lucru foarte rău — Al Treilea Război Mondial. Sper că Trump înțelege asta”.

Regarding Trump's words about Putin "playing with fire" and "really bad things" happening to Russia. I only know of one REALLY BAD thing — WWIII.

I hope Trump understands this!