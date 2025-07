Medicamentele mai scumpe sunt de fapt mai ieftine: Adevărul despre noile tratamente pentru dermatita atopică / video

Dr. Alin Nicolescu a explicat că, deși în prezent sunt disponibile două tratamente pentru dermatita atopică, au apărut recent alte două care nu sunt încă accesibile pe piața românească. Acesta susține că este important să existe mai multe opțiuni terapeutice pentru a evita epuizarea eficienței tratamentelor disponibile. Potrivit medicului, cu mai multe variante, se pot alterna terapiile și prelungi eficiența acestora, în beneficiul pacienților.

„Spuneați că nu e încă accesibilă întreaga gamă de tratament disponibilă pe plan european”, a spus jurnalistul Val Vâlcu.

„Da, așa este. Avem cu ce trata în acest moment. Avem două produse, au mai apărut încă două. E drept, au apărut mai târziu și probabil că acesta este motivul pentru care încă nu au intrat. Demersurile sunt făcute din câte știu eu.



De ce spun că e nevoie de mai multe opțiuni? Pentru că, din punct de vedere al costurilor, dacă am două sau patru opțiuni, eu nu văd o diferență de costuri. Nu sunt economist, poate greșesc și îmi cer scuze dacă greșesc, dar eu tot 200 de pacienți tratez. Prețurile la medicamente sunt aceleași. Că am două sau patru opțiuni, până la urmă, eu tot acolo mă duc la costurile respective.



Problema este că atunci când am doar două opțiuni, la un moment dat, orice tratament intră într-o rutină și ajunge să nu-și mai facă efectul în totalitate. Îl schimb pe primul cu al doilea, dar în momentul în care al doilea nu mai merge, m-am oprit. Dacă am patru, pot să mai lungesc. Între timp poate mai apar încă patru și atunci mă pot juca”, a spus dr. Alin Nicolescu.

Terapie continuă și terapie intermitentă

Întrebat dacă tratamentul pentru dermatita atopică se ia toată viața, dr. Alin Nicolescu a explicat că există două tipuri de terapie: continuă și intermitentă. Potrivit medicului, deși tratamentul poate fi întrerupt și reluat, forma continuă este preferabilă în cazurile severe, deoarece previne recăderile. Terapia la nevoie nu este recomandată, întrucât crizele ulterioare pot fi mai severe și mai greu de controlat.

„Acest tratament se ia toată viața?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Depinde. Există terapia continuă și există terapia intermitentă. Terapia continuă, dacă considerăm că pacientul a fost într-o formă severă și trebuie controlat bine, trebuie făcută pe termen lung. Putem să întrerupem oricând, putem să reluăm, nu este nicio problemă.



Terapia discontinuă este terapia la nevoie, terapia în criză, numai că noi nu recomandăm această terapie în criză. De ce? S-a constatat că, în momentul în care ai întrerupt și faci o nouă criză, răspunsul este mai greu și, de obicei, a doua criză vine mai rău decât prima. Și atunci, de ce să mergem doar la nevoie cu acest tratament, când putem să mergem cu tratamentul continuu și să fie iarăși pacientul în regulă", a spus dr. Alin Nicolescu.

Medicamentele mai scumpe sunt de fapt mai ieftine

Dr. Alin Nicolescu susține că terapia continuă pentru dermatita atopică este mai eficientă și, pe termen lung, mai avantajoasă financiar, chiar dacă tratamentele par mai scumpe. Aceasta reduce absenteismul de la muncă și asigură un control constant al bolii. Chiar și din punct de vedere economic, costurile unei terapii continue pot fi comparabile cu cele ale unei terapii discontinue, dacă se iau în calcul dozele de început, recăderile și concediile medicale.

„Mai avem un avantaj. Dacă facem o terapie continuă, pacientul este controlat permanent, deci pacientul nu are nevoie de concedii medicale, nu are probleme la serviciu, nu își face meseria prost. El se duce și își face treaba așa cum este corect. Dacă faci tratament la nevoie, la a doua criză omul se simte rău, mai stă două săptămâni acasă până își face efectul tratamentul, nu poate merge la serviciu, când merge, nu prea are chef pentru că încă nu e tratat complet.



De aceea spun că este preferabilă terapia continuă, atâta timp cât nu au reacții adverse majore pe timp lung. Știți ce este interesant aici? Că, în general, la aceste terapii inovative, riscurile majore sunt în primul și în al doilea an de tratament, după care probabil că organismul se reglează într-un fel și riscurile nu mai sunt așa mari.

Atunci, dacă eu nu am riscuri mari, de ce să nu merg cu un tratament continuu și să merg doar în tratament discontinuu? Dacă facem un calcul o să vedem că nu ieșim mai rău, pentru că în general când încep un tratament nou, trebuie să încep cu o doză de încărcare, adică nu încep cu două pastile, încep cu patru. Patru pastile se reduc la două, trei. Dacă adăugăm concediul, serviciul, patru pastile în loc de două, tot acolo ajungem”, a spus dr. Alin Nicolescu la DC News și DC Medical.

