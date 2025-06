Medic dat afară după un infarct: „Am plecat de la muncă mai devreme ca să nu mor, iar răspunsul a fost un e-mail de concediere”

Marco Castellano, medic în vârstă de 65 de ani, a fost informat că își pierde colaborarea cu Crucea Verde din Cavallino Treporti, în provincia Veneția, după ce a plecat cu opt minute înainte de sfârșitul turei pentru a se prezenta la camera de gardă. Medicul susține că avea simptomele unui atac de cord și nu a avut altă opțiune decât să plece.

„Am fost concediat pe loc. Făcusem deja efort urcând scările în fugă pentru a găsi un coleg și poate că de acolo a pornit totul”, a declarat el pentru Corriere della Sera.

A plecat la spital cu opt minute înainte de terminarea turei

La ora 19:30, asistenta care îl însoțea a fost solicitată pentru o urgență, iar medicul a rămas singur. „Mi se pare grav ca o persoană cu o suspiciune de infarct în curs să fie lăsată singură”, a declarat Castellano. La 19:52, a părăsit punctul de prim ajutor pentru a merge la camera de gardă din Jesolo. A informat conducerea printr-un mesaj trimis la ora 20:12.

Cu toate acestea, în sâmbăta următoare, în timp ce se afla în concediu medical, a fost informat că a fost concediat pentru „încălcarea gravă a contractului de colaborare”. Instituția susține însă că nu e vorba de o concediere, ci de „revocarea unei misiuni de colaborare liberă și autonomă, fără obligație de durată”.



Reacția Crucii Verzi: „Nu a informat pe nimeni, relația de încredere a fost ruptă”

Crucea Verde a emis un comunicat în care afirmă că medicul a părăsit punctul de prim ajutor fără a înștiința conducerea, colegii sau centrul de coordonare Suem 118 din Veneția.

„Relația fiduciară specifică unei colaborări independente a fost ruptă”, susține instituția.

În apărarea sa, medicul insistă că nu avea de ales: „Nu am părăsit locul de muncă din lene sau neglijență. M-am simțit rău și am ales să îmi salvez viața. În plus, am anunțat conducerea imediat după ce am ajuns la spital. Scrisoarea de concediere, venită o săptămână mai târziu, a fost un trăsnet”.



Acuzații nefondate, potrivit medicului

Printre acuzațiile aduse medicului se numără și aceea că ar fi lăsat punctul de prim ajutor descoperit și că nu ar fi consultat un copil cu febră mare. Castellano respinge ferm acuzația: „Nu tratăm copii cu patologii acute acolo. În mod obișnuit îi trimitem la San Donà di Piave. În plus, nu există confirmarea că acel caz ar fi existat”.

Mai mult, medicul contestă caracterul grav al presupusei încălcări: „Cum se poate considera o abatere gravă faptul că am plecat din post pentru a-mi salva viața într-o situație de urgență medicală?”.



Demersuri legale în curs, dar fără răspuns

Marco Castellano a apelat la un avocat și a trimis o cerere oficială pentru reintegrare, dar după patru luni nu a primit niciun răspuns. „Aveam o relație bună cu directoarea. Gestul lor mi s-a părut un pumn în stomac. Am crezut că se vor răzgândi după ce vor vedea scrisoarea avocatului meu, dar nimic nu s-a întâmplat.”

Cazul a stârnit discuții aprinse în Italia privind condițiile de lucru ale medicilor colaboratori și lipsa de empatie a unora dintre angajatori. Castellano consideră că a fost abandonat într-un moment critic și speră ca povestea sa să servească drept avertisment pentru colegii săi din sistemul sanitar.

