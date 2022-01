Mască FFP2 de la 3 lei, la 50 lei. Despre una din ele, producătorul susține că este „auto-sterilizantă împotriva virusurilor”

"Nu există niciun fel de impunere a utilizării unor măşti scumpe. Am văzut că, în ciuda declaraţiilor mele şi a altor membri ai Guvernului, au fost preluate puţin ciudat. Masca pe care o port eu este masca medicală cu trei straturi, nu este niciun fel de mască deosebită, ea este recomandată. Cine doreşte, poate să utilizeze şi alte tipuri de măşti, cum sunt cele FFP2, o mască cu un nivel mai înalt de filtrare. Asta nu înseamnă că cineva impune în vreun fel acest tip de mască. Nu există niciun fel de impunere, doar este vorba de trecerea de la măştile textile, care, mai ales în condiţiile în care această boală se transmite prin intermediul aerosolilor, sunt foarte puţin eficiente sau ineficiente, către uniformizarea utilizării, cu toate că ea cred că este utilizată de probabil marea majoritate a cetăţenilor (...). Deci este clar că aceste măşti medicinale, care în momentul de faţă nu sunt nici scumpe, cred că sunt accesibile, sunt mult mai utile, pentru că ele constituie o barieră eficientă în calea transmiterii. Cred că nu este vorba de o restricţie, pentru că este prezentată ca o restricţie, este vorba pur şi simplu de o perioadă limitată de timp de utilizare a acestor măşti acolo unde există aglomeraţie sau există activitate care presupune interacţiuni cu alte persoane", a spus Rafila, după şedinţa de Guvern.

Dacă doriți o mască FFP2, trebuie să știți că prețul unei măști variază între 3 lei și 50 de lei

De exemplu, masca de protecție facială, Flippy®, de unică folosință, KN95 FFP2, 5 straturi FPP2, nesterilă, ambalaj individual, CE2163, Alb, costă 3,7 lei pe eMAG.

Iată ce spune producătorul despre produs:

„

Masca faciala FFP2 este un dispozitiv modelat, flexibil, care se pozitioneaza peste nas si gura.

Standard EN 149: 2001+A1:2009

Clasa de protectie FFP2 NR

Grad de filtrare >95%

Numar straturi



Masca este confectionata din 5 straturi de filtrare ce izoleaza purtatorul de poluarea aerului exterior, praful, aburi si alte particule in suspensie. Utilizarea corespunzatoarea poate minimiza contaminarea cu microorganisme precum virusuri si bacterii si poate preveni imprastierea acestora pe cale aeriana.

Sistem de ajustare



Masca este prevazuta cu lamela metalica si se adapteaza perfect formei fetei. Masca se fixeaza pe nas, gura si barbia pentru o acoperire completa.

Sistem de prindere



Sistemul de prindere este realizat din fire elastice din poliester si spandex.

Tip Produs



Produsul este clasificat ca fiind masca faciala KN95. Acest tip de clasificare se refera la numarul de 5 straturi, calitatea la standard EU, dimensiunea de 0.3 microni a particulelor filtrate, eficienta filtrare de peste 95%, cu o eficienta Superioara.

Compozitie



- 42,8% netesut

- 28,6% topit ;

- 28,6% bumbac

Masca tip FFP2 este folosita in numeroase domenii atat medicale cat si industriale avand un grad sporit de protectie impotriva prafului, polenului, poluarii, particulelor de apa (produsul fiind impermeabil), lichidelor neuleioase, fumului, evacuarea gazelor de la automobile, bacterii etc.

Cele 5 straturi de protectie sunt confectionate din materiale prietenoase care nu va vor produce iritatii in contact cu pielea. Materialul netesut din care este confectionat impreuna cu filtrele meltblown din compozitie ajuta utilizatorul sa se protejeze atata timp cat este manipulata corect: a se spala si a se dezinfecta pe maini inainte si dupa utilizare, a nu se pune in locuri unde poate intra in contact cu obiecte eventual contaminate (ex. geanta, buzunar) fara a se folosi o protectie curata si dezinfectata care sa o fereasca de eventualele riscuri de contaminare”.

Cât despre masca FFP2 Respilon care costă 50 de lei, producătorul spune că „este auto-sterilizantă împotriva virusurilor”:

„Masca auto-sterilizantă împotriva virusurilor Respilon® VK RespiPro 2.0, datorită stratului din nanofibre, captează peste 99% din virusuri și, de asemenea, îi distruge imediat datorită celor 2 straturi din oxid de cupru accelerat. În timpul folosirii măștii puteți respira foarte ușor.

Datorită tehnologiei auto-sterilizante, masca nu necesită niciun fel de întreținere și este potrivită pentru purtare repetată. Dacă este purtată timp de 5-6 ore pe zi, rezistă până la o săptămână (în total aprox. 30 de ore). Funcționalitatea oxidului de cupru accelerat nu scade nici după această perioadă. Totuși, în cazul unei utilizări repetate se uzează materialul măștii (posibilă slăbire a benzilor elastice de la urechi, posibilă uzură a clemei de la nas sau scăderea aderenței măștii)”.

