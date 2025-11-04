€ 5.0865
Data actualizării: 13:57 04 Noi 2025 | Data publicării: 13:33 04 Noi 2025

„Mașa și Ursul”, amenințat cu interzicerea de la Moscova. Ce-i nemulțumește pe... politologi
Autor: Doinița Manic

mașa și ursul "Mașa și Ursul", serial de animație produs în Rusia. Foto: captură video Youtube
 

Un politolog rus cere interzicerea desenelor animate „Mașa și Ursul” pe motiv că acest serial "contrazice valorile tradiționale rusești".

Politologul rus Vadim Popov cere interzicerea desenelor animate „Mașa și Ursul”. Potrivit acestuia, povestea despre fetița care trăiește singură și este crescută de un urs contravine valorilor tradiționale rusești, scrie Metro Moscow.

Popov a afirmat că însăși protagonista serialului – "o fetiță capricioasă, mercantilă și problematică" – poate deveni un exemplu negativ pentru copii, iar anumite episoade pot influența negativ înțelegerea relațiilor familiale de către cei mici.

Ca exemple "de conținut dăunător", politologull a menționat, de exemplu, episodul în care ursoaica îl respinge pe "ursul bun și generos", prietenul Mașei, alegându-l pe cel „care are laba mai puternică și buchetul mai bogat”, precum și episodul în care Mașa, "prin capriciile ei", îi forțează pe lupi să se trateze. Potrivit politologului, acest lucru poate fi interpretat ca un act de cruzime față de animale.

Ideile lui Popov, susținute și de un scriitor rus

La discuția despre serialul animat „Mașa și Ursul”, popular nu doar în Rusia, ci și în Occident (conform TASS, „Mașa și Ursul” se află în top 5 cele mai vizionate seriale din lume), au participat și alți "specialiști" ruși. De exemplu, scriitorul rus Oleg Roy a declarat că ar fi corect să se stabilească pentru acest desen animat o restricție de vârstă - de 12+, și nu marcajul 0+ care există în prezent.

Într-un interviu pentru „Radiotochka NSN”, Roy a numit serialul „strălucitor, dar destinat populației adulte”, deoarece Mașa se comportă „într-un mod în care un copil nu ar trebui să acționeze în niciun caz – are un model de comportament ca al unei femei adulte”.

Ce spun reprezentanții Dumei de Stat

Ideea de a interzice unul dintre cele mai populare desene animate din Rusia, „Mașa și Ursul”, pe motiv că ar fi în contradicție cu valorile tradiționale, a fost numită „prostie” în Duma de Stat, scrie nazaccent.ru.

„Sfătuiesc să fie interziși bloggerii cu astfel de inițiative stupide. Aceștia sunt oameni care nu înțeleg despre ce vorbesc. Uneori e bine să se comporte ca niște copii. De aceea le recomand acestor bloggeri să se uite la desene animate bune, inclusiv Mașa și Ursul”, a declarat Nina Ostanina, șefa comitetului Dumei de Stat pentru protecția familiei, într-un interviu pentru Life.ru.

Deputatul rus Vitali Milonov a numit critica adusă serialului animat drept "lipsită de sens" și a amintit că povestea desenului animat își are rădăcinile într-o poveste clasică rusă. Potrivit lui, nu există nicio amenințare pentru psihicul copiilor, iar popularitatea serialului „Mașa și Ursul” confirmă acest lucru mai bine decât orice discuție.

El a subliniat, de asemenea, că proiectul a devenit „o descoperire culturală” și rămâne îndrăgit de spectatorii din multe țări, fiind tradus în zeci de limbi.

