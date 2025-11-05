€ 5.0851
Data actualizării: 15:34 05 Noi 2025 | Data publicării: 15:34 05 Noi 2025

Marian Zamfir, noul director de marketing al JTI România
Autor: D.C.

Marian-zamfir-jti
 

Marian Zamfir a fost numit Director de Marketing pentru JTI România, Moldova și Bulgaria.

Marian Zamfir a preluat atribuțiile de la Anelise Pitiș, desemnată Country Manager, JTI Belgia și Luxemburg. Numirea Anelisei marchează o etapă importantă într-un parcurs profesional excepțional, care a cuprins aproape toate departamentele din cadrul JTI România.

Marian s-a alăturat JTI România în 1998 și, de atunci, și-a construit o carieră internațională impresionantă, în piețe și departamente diverse din cadrul companiei. În 2009, s-a mutat în Polonia, unde a ocupat funcția de Director de Vânzări, iar în 2013 a preluat rolul de Country Manager în Danemarca. În 2014, s-a relocat la Moscova pentru a înființa și conduce funcțiunea Business Decisions Support pentru piața din Rusia.

În 2018, Marian s-a alăturat echipei de la sediul central JTI din Geneva, unde a condus funcțiunea globală Route to Consumer Strategy. În ianuarie 2023, a fost desemnat să coordoneze activitățile de Marketing pentru piețele din Kazahstan și Asia Centrală. Înainte de revenirea în România, începând din august 2023, a condus cu succes funcțiunea de Marketing pentru grupul de piețe Grecia, Cipru și Malta.

Marian a absolvit Universitatea Transilvania din Brașov, obținând o diplomă în Organizare și Management.

„Este o mare bucurie să revin acasă, în România — locul unde a început parcursul meu alături de JTI. După mai mult de 15 ani în care am activat în roluri diverse, în multiple piețe în care JTI este prezentă, m-am întors într-o organizație cu o evoluție extraordinară. Totuși, ceea ce rămâne neschimbat — și continuă să mă inspire — sunt oamenii. Pasiunea, dedicarea și entuziasmul lor reprezintă forța de neoprit care ne poartă mai departe, spre performanță”, a declarat Marian Zamfir, Marketing Director JTI România, Moldova și Bulgaria.

JTI este una dintre primele companii multinaționale stabilite local, prezentă în România din 1993. Compania a investit peste 300 de milioane de euro pe piața locală și alte aproximativ 33 de milioane de euro în proiecte comunitare, având peste 1.500 de angajați în țara noastră.

