Marcel Ciolacu, după discuțiile cu FMI: "Cred că am reuşit să ne convingem unii pe alţii"'

"Am avut o discuţie cu FMI, ne-am uitat şi pe documentul pe care urma să vi-l prezinte şi dumneavoastră - ştiţi foarte bine că s-au văzut cu foarte mulţi miniştri. Eu am explicat programul atât pe termen scurt, cât şi pe termen lung şi concentrarea noastră şi pe reducerea de cheltuieli bugetare, dar mai ales pe combaterea de evaziune fiscală - să nu confundăm reforma fiscală cu măsurile luate în acest moment.

Au fost bucuroşi că am pornit cu acest măsuri, creând cadrul general - şi prin legea pe care am susţinut-o în Parlament - pentru a începe aceste reforme. Cu adevărat, trebuie o atenţie deosebită şi pe acest sfârşit de an şi pe anul viitor, astfel încât cheltuielile să nu fie scăpate de sub control cum s-a mai întâmplat în România. Au insistat pe zona de microîntreprinderi, dar le-am explicat foarte clar că deja plafonul a fost scăzut la 500.000 şi am revenit de la 1% la 3% şi a fost o abordare corectă, ca moment de tranziţie până la reforma fiscală.

Cred că am reuşit să ne convingem unii pe alţii. Normal că au lăsat recomandările. Într-un fel, sunt cam aceleaşi cu cele ale Băncii Mondiale şi cu recomandările de țară făcute de către Comisie. Eu zic că, fiind mai mult solidari unii cu alţii, vom depăşi şi acest moment, cum întotdeauna a făcut-o România.

Dacă ne ţinem de planul pe care deja l-am pornit, nu cred că vor trebui alte măsuri. A trecut emoţia războiului, deja sunt foarte multe investiții străine directe - şi avem record în acest sens. În continuare, sunt ferm convins că România şi de această dată va avea a doua creştere economică din Europa, lucru care se va cimenta şi mai bine macroeconomic", a spus Marcel Ciolacu.

