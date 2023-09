Maia Sandu, alături de Alexander Soros, la ONU. Chirieac: ”Propaganda rusă poate fi scoasă din funcțiune"

Prezentă la cea de-a 78-a sesiune a Adunării Generale a ONU, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a fotografiat alături de Alexander Soros, fiul lui George Soros, fondatorul ”Fundației pentru o Societate Deschisă”.

În contextul războiului de la granițele Moldovei, analistul politic Bogdan Chirieac a comentat în direct la TV apariția Maiei Sandu alături de Soros Jr.

”Dacă dl Alexander Soros o sprijină pe dna Maia Sandu este un lucru extraordinar de bun, fiindcă Maia Sandu trebuie să ia orice sprijin occidental.

Problema fundamentală pentru noi toți, pentru flancul estic al NATO, dar în special pentru România, care este singura țară afectată direct de război, apropos de dronele care cad în Delta Dunării, este că dacă rușii nu sunt opriți în Ucraina, ei vor ocupa Odesa, Bucea și sigur nu se vor opri la Transnistria și vor ocupa, probabil cu tancul, Republica Moldova.

Și atunci, singura soluție, ca o măsură, cât mai durează războiul, este să aduci cât mai mult Republica Moldova în sfera de influență occidentală.

Idealul ar fi, un referendum comun cu România, fapt care ar trasa granița NATO, granița Uniunii Europene, deci lucrurile ar fi foarte bune. Totuși, nu cred că ministerul și Washingtonul sunt pregătite pentru o asemenea mișcare. Nici Bucureștiul și Chișinăul nu sunt. Publicul din cele două state nu este pregătit pentru așa ceva”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac la România TV.

