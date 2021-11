Mai mulți pensionari, protest în faţa Ministerului Muncii şi Preşedinţiei

Alianţa Europensionarilor din România, organizaţie din Galaţi, şi Alianţa Sindicală a Organizaţiilor Pensionarilor din judeţul Vâlcea organizează, joi, mitinguri de protest în faţa Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi lângă Preşedinţie, potrivit unui comunicat remis de Federaţia Naţională "Solidaritatea" a Pensionarilor din România (FNSPR), organizaţie co-fondată de primele două asociaţii.



Pensionarii acuză lipsa de sprijin a autorităţilor faţă de sărăcia în care trăiesc pensionarii şi lipsa măsurilor ferme din partea autorităţilor pentru combaterea pandemiei, precum necesitatea testării în masă şi asigurării medicamentelor, scrie Agerpres. De asemenea, organizatorii solicită creşterea punctului de pensie cu minimum 15%, în contextul creşterii costurilor la încălzire şi a creşterii generale a preţurilor. Totodată, cele două organizaţii membre ale FNSPR solicită includerea Federaţiei Naţionale "Solidaritatea" a Pensionarilor din România în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice.

Ce spune Cîțu despre creșterea pensiilor

"Au fost discuţii despre creşterea pensiilor, salariilor şi noi am spus da. Noi suntem de acord, am crescut pensiile, salariile, alocaţiile într-o perioadă de criză majoră când nimeni nu făcea acest lucru în Europa şi vom face şi acum în contextul traiectoriei deficitului pe care deja am anunţat-o, dar vom face acest lucru. (...)

Putem să punem în fişă creşteri de cheltuieli de pensii, salarii şi ne uităm dacă se încadrează în deficitul estimat pentru anul viitor. Dacă nu se încadrează, avem o soluţie să luăm bani de la investiţii şi aici noi nu vom fi de acord să luăm bani de la investiţii, dar suntem de acord să creştem pensiile. Avem deja în programul de guvernare o creştere a pensiilor de 5% pentru anul viitor, putem să vedem dacă putem să mergem mai sus. Nu ne opunem', a adăugat premierul interimar.

În opinia sa, sigur că se va găsi o soluţie în Parlament privind desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din Justiţie. 'Nu văd aici un impas, dar se lucrează la soluţie', a mai spus Florin Cîţu.

În ce condiții ne lasă Comisia Europeană să majorăm pensiile

Profesorul Mircea Coșea este de părere că Uniunea Europeană nu va lăsa autoritățile din România să majoreze pensiile decât dacă vom înregistra o creștere economică sustenabilă, scrie b1tv.ro.

Economistul a mai spus că acea creștere economică despre care tot vorbește premierul demis Florin Cîțu este, în fapt, o redresare.

”Problema pleacă de la faptul că România a preluat toată partea de împrumut din PNRR. Când ai preluat integral, trebuie să prezinți anumite garanții. Aici e foarte clar. Nu apare din partea UE niciun fel de semnal că ar fi cerut sau impus măsuri de garantare, ele au venit din partea Guvernului român, din partea Ministerului de resort care a întocmit acest PNRR. Aceste măsuri sunt garantate prin faptul că nu vor crește, adică nu vor fi cheltuieli suplimentare mai mari decât va fi posibilitatea de indexare. Dacă vor crește pensiile în PNRR, vor crește atât cât am putut să văd că scrie: „creșterea pensiilor e posibilă în măsura în care există o creștere economică sustenabilă”. Sustenabil, în concepția UE, înseamnă că ai creștere care nu se bazează pe dezechilibru macroeconomic, adică pe deficite enorme, că reușești să faci o creștere prin rezultate economice mai bune. Nu e cazul României acum”, a declarat Mircea Coșea.

Cu cât cresc PENSIILE și cum sunt rezolvate inechitățile

Raluca Turcan, ministrul Muncii, a vorbit recent despre rezolvarea inechităților din sistemul de pensii.

”De la 1 ianuarie 2022 pensiile vor fi indexate pentru că politica pe care o avem în momentul de față merge pe două paliere. Unu, pe politică pe termen scurt și aici, în această perioadă dificilă, cei care sunt afectați de creșterile de prețuri, de puterea de cumpărare, să beneficieze de o majorare a pensiilor. În același timp, pe termen mediu și lung am început deja marele proces de reformă despre care s-a tot vorbit și pentru care nu s-a făcut mare lucru și anume, să reducem inechitățile din sistemul public de pensii, să creștem pensia medie în România și în același timp să legăm pensiile de contributivitate. Am început deja să facem lucrul acesta. Ceea ce nu s-a făcut în 30 de ani nu poți să ceri nimănui să facă în câteva luni. Este antisocial ca în România anului 2021, dosarele de pensii în România să stea unul peste altul în casele de pensii și în mare parte din procedurile din casele județene de pensii să se desfășoare la un nivel rudimentar. Ca atare am început procesul de digitalizare”, a declarat Raluca Turcan la România TV.