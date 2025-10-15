Longevitate fără limite? Află până la ce vârstă poate trăi efectiv corpul uman

Cu toate acestea, cercetările recente sugerează că există o limită biologică a duratei de viață a corpului uman, pe care nici cele mai avansate tehnologii nu o pot depăși.

William J. Kole, autorul cărții The Big 100: The New World of Super-Aging, susține că în următoarele decenii omenirea va cunoaște o adevărată revoluție a longevității. Conform previziunilor sale, până în 2050, numărul persoanelor care vor ajunge la 100 de ani va fi de opt ori mai mare decât în prezent.

„Jumătate dintre toți copiii de cinci ani care trăiesc în prezent vor ajunge la trei cifre”, afirmă Kole, conform Ladbible.

Speranța de viață medie la nivel global este, în prezent, în jurul valorii de 73 de ani, dar aceasta variază semnificativ în funcție de țară, standardul de trai și accesul la servicii medicale. Există, de asemenea, numeroși centenari care au depășit această limită, demonstrând potențialul enorm al corpului uman atunci când este îngrijit corespunzător.

Limitele biologice ale longevității

În ciuda optimismului generat de creșterea numărului de centenari, oamenii de știință avertizează că există o limită superioară a duratei de viață. Studiile recente au indicat că rezistența celulelor umane poate fi menținută până la aproximativ 150 de ani, dar după această vârstă, corpul cedează complet. Această constatare nu înseamnă că oamenii vor ajunge neapărat la această vârstă, ci mai degrabă marchează o „linia de sosire” teoretică pentru rezistența biologică a organismului.

Chiar și cei care duc un stil de viață extrem de sănătos, dietă echilibrată, activitate fizică constantă și evitarea factorilor nocivi, nu pot depăși această limită. Corpul uman, în ciuda progreselor tehnologice, are limite inerente în ceea ce privește regenerarea celulară și funcționarea organelor vitale.

Pesimism versus optimism în cercetările despre longevitate

Cercetările privind durata de viață arată că, în cel mai optimist scenariu, doar 15% dintre femei și 5% dintre bărbați vor depăși pragul de 100 de ani. În același timp, unele studii sunt mai pesimiste și indică faptul că oamenii aproape au atins limita inferioară a duratei maxime de viață a speciei noastre. Aceasta ridică întrebări importante despre modul în care va fi posibilă îngrijirea unei cohorte tot mai mari de vârstnici, având în vedere că multe dintre persoanele care ating vârste extreme au nevoie de asistență constantă pentru activitățile de zi cu zi.

Pe de altă parte, extinderea longevității generează și provocări sociale și economice: cum vom susține un număr tot mai mare de persoane vârstnice, care pot trăi mult peste 90 de ani? În ciuda progreselor medicale, longevitatea aduce cu sine responsabilități suplimentare pentru societate și familie.

Recordul de longevitate și întrebarea viitorului

Cea mai bătrână persoană verificată care a trăit vreodată a fost franțuzoaica Jeanne Louise Calment, care a trăit 122 de ani și 164 de zile, între 1875 și 1997. Recordul ei rămâne un reper în domeniul longevității, iar oamenii de știință urmăresc cu interes dacă va fi vreodată doborât.

Chiar dacă evoluția tehnologică și progresul medical permit creșterea speranței de viață, este clar că longevitatea extremă rămâne un fenomen excepțional. Corpul uman are limite clare, iar vârsta maximă teoretică de 150 de ani reprezintă granița imposibilului, cel puțin în prezent.