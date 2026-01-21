Locuitorii din Sfântu Gheorghe vor decide prin referendum taxele și impozitele

Locuitorii municipiului Sfântu Gheorghe sunt chemați la urne pe data de 1 martie pentru a stabili direcția politicii fiscale a orașului pentru anii 2027-2028, în cadrul unui referendum local.

Decizia primarului, ca reacție la nemulțumirile comunității

Anunțul a fost făcut de primarul Antal Árpád în timpul unui forum public organizat marți, decizia venind ca o reacție directă la nemulțumirile exprimate recent de o parte a comunității cu privire la nivelul taxelor locale. Edilul a precizat că va supune aprobării Consiliului Local organizarea acestei consultări populare pentru a clarifica situația și a elimina tensiunile sociale apărute în ultima perioadă, potrivit Weradio.ro.

Primarul a explicat că a analizat feedback-ul primit din partea populației și consideră că decizia finală trebuie să aparțină majorității. Antal Árpád a declarat că a înțeles indignarea oamenilor și a luat în serios plângerile formulate, subliniind însă necesitatea de a nu transforma o dezbatere administrativă într-un instrument de divizare politică.

Asumarea deciziilor și recunoașterea limitelor sistemului actual

Într-un mesaj public, acesta a afirmat că nu îl interesează câștigul politic, ci ca fiecare locuitor să știe exact ce se decide, iar rezultatul să reflecte voința comunității. Edilul și-a asumat responsabilitatea pentru deciziile anterioare, recunoscând că sistemul actual nu este perfect și că există situații în care povara fiscală poate părea disproporționată pentru unii contribuabili.

„Îmi asum responsabilitatea pentru deciziile luate până acum. Recunosc că sistemul nu este perfect în orice situație și că există persoane care poartă o povară disproporționat de mare. Totodată, trebuie să spun și că am modelat politica fiscală întotdeauna astfel încât Sfântu Gheorghe să poată funcționa, să se poată dezvolta și, în același timp, să nu pierdem ceea ce este cu adevărat important: programele comunitare, facilitățile pentru sprijinirea familiilor, programele care susțin sportul și cultura, acele valori care fac viața plăcută aici”, a scris Antal Árpád într-o postare pe Facebook.

În cadrul referendumului, locuitorii vor trebui să aleagă modelul fiscal pe care municipiul îl va adopta pentru anii următori. Primarul a detaliat opțiunile care vor fi puse pe masă, explicând că cetățenii pot opta 1. pentru menținerea sistemului actual, caracterizat prin impozite pe clădiri la nivelul minim legal și taxe auto la nivel maxim, sau 2. pentru o cale de mijloc, care ar presupune o creștere echilibrată a ambelor categorii de impozite, similar practicii din alte orașe. O a treia variantă luată în calcul este reducerea tuturor taxelor la minimumul permis de lege. Totuși, Antal Árpád a avertizat că această ultimă opțiune implică automat renunțarea la o serie de programe comunitare, facilități pentru familii și investiții în sport și cultură, elemente pe care administrația le consideră vitale pentru dezvoltarea orașului și calitatea vieții.

Protestele din fața Primăriei, declanșatorul consultării populare

Inițiativa organizării referendumului vine pe fondul unor proteste care au avut loc luni în fața Primăriei, unde sute de persoane s-au adunat pentru a contesta nivelul taxelor. Manifestanții, mobilizați prin intermediul rețelelor de socializare, au reclamat faptul că impozitul pe clădiri nu este calculat pe baza valorii reale de piață, ci pe o referință mai ridicată, și că taxele auto sunt superioare celor din localitățile învecinate. În replică, administrația locală a precizat că impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice sunt deja la pragul minim permis de lege, majorările fiind rezultatul unor decizii luate la nivel central, la București, care au impus creșterea bazei de impozitare.

Antal Árpád a făcut un apel la unitate și participare la referendum, solicitând cetățenilor să profite de această oportunitate democratică. Edilul a subliniat că politica fiscală a fost modelată până acum pentru a asigura funcționarea și dezvoltarea orașului, dar că acum decizia este în mâinile locuitorilor. Acesta a încheiat prin a îndemna comunitatea să decidă direcția viitoare, astfel încât hotărârile luate să fie în beneficiul tuturor, evitând tensiunile artificiale care ar putea dezbina orașul.