Lights in the Park - Luna și Planeta Marte pot fi „explorate” în parcurile IULIUS

IULIUS și Festivalul de lumină Lights On prezintă simultan o premieră națională, instalațiile artistului britanic Luke Jerram, sub egida Lights in the Park, în perioada 19 - 28 martie 2021.

Instalațiile-eveniment Museum of the Moon și Marte, aflată pentru prima oară în România, sunt expuse concomitent în parcurile de la Palas Iași, respectiv Iulius Mall Cluj-Napoca. Este o inițiativă menită să aducă optimism și entuziasm vizitatorilor, cărora le lipsesc evenimentele, arta, culoarea și spectaculozitatea experiențelor de dinaintea pandemiei.

Compania IULIUS a adus „luna de pe cer” în parcul Palas din Iași și Planeta Roșie în parcul de la Iulius Mall Cluj-Napoca, într-un eveniment „astronomic” organizat în parteneriat cu Festivalul de lumină Lights ON. În perioada 19 – 28 martie 2021, pentru prima dată în România, în Iulius Parc din Cluj-Napoca este expusă „Marte”, cea de-a treia instalație creată de artistul britanic Luke Jerram în seria sa dedicată corpurilor cerești. Cu un diametru de 7 metri și realizată la o scară la 1:1 milion, fiecărui centimetru de pe machetă îi corespunde o distanță de 10 kilometri de pe Planeta Roșie. Pot fi inspectate toate caracteristicile planetei, de la văi, cratere, vulcani și munți, detalii care îi vor face pe spectatori să-și imagineze viața pe planeta cu apusuri de soare albastre.

Simultan, în parcul din ansamblul Palas Iași este expusă instalația Museum of the Moon, cea care a cucerit până acum peste 3 milioane de spectatori din cele 25 de țări în care a fost prezentată, prin dimensiunile, simbolistica și reprezentarea realistă. Macheta măsoară 7 metri în diametru și corespunde unei scări de 1:500.000, ceea ce înseamnă că fiecare centimetru corespunde în realitate unei distanțe de 5 kilometri pe Lună. În realizarea instalației au fost folosite imagini furnizate de sateliții orbitali NASA, iar creația ei a durat șase luni, fiind nevoie de o mulțime de prototipuri și multă planificare. „Mă bucură foarte mult că ducem colaborarea începută în 2018 cu Lights On România mai departe și că publicul român va avea o ocazie unică de a vedea cele două instalații expuse în același timp în două orașe mari ale țării. Am fost mereu fascinat de corpurile cerești, care ne înconjoară, și cred că și publicul din România va înțelege de ce, după ce va vedea instalațiile”, spune Luke Jerram, creatorul instalațiilor.

Accesul, complet gratuit

Publicul are acces gratuit la eveniment, instalațiile fiind expuse permanent. Pentru că sunt amplasate în aer liber, în parcuri ce oferă spații generoase, sunt asigurate toate condițiile pentru siguranța participanților și păstrarea distanțării fizice. „Ne-am obișnuit publicul cu evenimente spectaculoase și inedite, care să îi scoată din rutina cotidiană și să le ofere emoții, curiozitate, uimire. Este o perioadă atipică, cu provocări, însă credem că este nevoie de proiecte care să le aducă oamenilor doza de bucurie, iar Lights in the Park este o astfel de inițiativă. Sperăm ca publicul din proiectele IULIUS, pe care îl cunoaștem cu entuziasm și deschidere spre nou și artă, să accepte invitația în călătoria printre corpurile cerești pe care o propunem simultan în două dintre parcurile IULIUS, spații verzi care s-au înrădăcinat în inimile comunităților inclusiv prin numeroasele evenimente găzduite”, a declarat Ovidiu Galan, Head Of Marketing IULIUS.

„Ne bucurăm să putem expune unele dintre cele mai apreciate instalații de lumină de la nivel global, mai ales că publicul român a fost mereu fascinat de Museum of the Moon, ori de câte ori a fost expusă aici. Cele două expoziții organizate împreună cu partenerii de la Iulius Group întăresc scopul nostru de a transforma spații familiare sau mai puțin familiare în incinte expoziționale unice, inspirând și educând publicul larg” – Andi Daiszler, fondatorul festivalului Lights On.

Despre Luke Jerram:

Luke Jerram e un artist multidisciplinar din Bristol, Marea Britanie. Creațiile sale includ sculpturi, instalații și proiecte artistice live. Cariera sa de peste 20 de ani l-a dus peste tot în lume, având proiecte pe aproape toate continentele și expunând în cele mai mari centre urbane ale planetei. În 2019 a fost numit Fellow al Royal Astronomical Society din Marea Britanie, pentru contribuțiile aduse domeniului și promovării acestuia.

Despre IULIUS:

Compania IULIUS este singurul dezvoltator și operator de proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 20 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.

Proiectele IULIUS au schimbat percepția asupra stilului de viață, au redefinit și revitalizat centrele urbane și s-au integrat în comunitate, oferind experiențe de timp liber captivante. Prin formatul lor și conceptele de lifestyle, sunt spații vibrante, care definesc poli de atracție urbană, inclusiv din punct de vedere socio-cultural, fiind vizitate anual de peste 68 de milioane de persoane.

În portofoliul IULIUS sunt 300.000 mp de retail, prin proiectele mixed-use de regenerare urbană Palas Iași și Iulius Town Timișoara și prin rețeaua națională Iulius Mall din Cluj-Napoca, Iași și Suceava. Pe segmentul office, IULIUS a dezvoltat brandul național United Business Center, cu 13 clădiri de birouri premium și o suprafață totală de 152.000 mp, în care își au sediul peste 60 de companii, cu mai mult de 15.000 de angajați.

Proiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, care transcend rolul lor funcțional și se armonizează indentității comunităților din care fac parte. Sunt singurele proiecte care integrează grădini ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni.

Despre Lights On:

Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite, dar și colaborări fascinante cros-sectoare.

Între 27 noiembrie și 6 decembrie 2020, cea de-a treia ediție a Lights On a fost organizată la Cluj-Napoca, fiind unul dintre puținele evenimente la nivel european care au fost organizate cu măsuri de siguranță.

Lights On face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven, dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină al lumii.

Lights On este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative cultural-creative inedite.