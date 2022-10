În cadrul dezbaterii ”Cum (NU) construim în România. Soluții la provocările momentului”, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a adus în discuție reabilitarea rețelei de termoficare și ofertele care au fost depuse pentru rezolvarea acestei probleme.

”Am avut o licitație publică pentru 200 de milioane de euro pentru lucrări de reabilitare a rețelei de termoficare, pe care am anunțat-o cât am putut de bine, și, pentru cinci loturi de câte 40 de milioane de euro aproximativ, am avut doar doi ofertanți”, a declarat primarul Bucureștiului, Nicușor Dan.

La problema adusă în discuție de către Nicușor Dan a intervenit Cristian Erbașu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC).

”Se spunea că au fost doar două asocieri. Să fiți fericit că au fost două, deoarece aceste două sunt singurele care sunt în România și asta o mai știu și alți primari. Noi am sesizat acest aspect de mulți ani și deja ar trebui să avem dezbateri cu Consiliul Concurenței, pentru că noi nu mai avem concurență între noi”, a declarat preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Cristian Erbașu.

”Noi reprezentăm Federația și interesele dezvoltatorilor imobiliari în Federația Europeană și a constructorilor. Suntem câteodată în situația când sunt interese divergente. Constructorii dau faliment acum din alte două situații: nu au oameni și semnează la contracte pe care nu le pot duce la finalizare pentru că nu au de unde. Noi învârtim aceiași oameni. Al doilea lucru, o altă problemă majoră este vis-a-vis de finanțare. În România sunt peste 400 de mii de lucrători în construcții, dar în Europa sunt peste 700 de mii de români care lucrează în construcții. Gândiți-vă dacă se va da drumul la reconstrucția Ucrainei ce se va întâmpla...

Colegilor de la investiții private le aduc aminte un singur lucru: nu au cultivat dezvoltarea acestei bresle din dorința de a face profit, au stors tot ce au putut din constructori. Și vă dau doar trei cifre: În România, ceea ce se construiește cu 700 de euro, în Polonia se construiește cu 1200-1500 de euro, iar în Belgia se construiește cu 2500 de euro. Același lucru, spațiul locativ, se vinde în România cu 1000-1500 de euro, în Polonia cu 2500 de euro iar în Belgia cu 5000 - 6000 de euro. Vă spun acum profiturile. Profiturile medii în România sunt undeva spre 40%, scad spre 30%, în Polonia sunt în jur de 20% iar în Belgia 12%. Deci lucrurile sunt invers și să nu ne surprindă că nu merg bine. Nu au o direcție sănătoasă. Anul viitor, voi solicita în numele constructorilor câteva dezbateri serioase”, a mai adăugat, în cadrul dezbaterii, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC), Cristian Erbașu.

Vezi mai mult în video:

.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News