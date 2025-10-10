Letitia James, procuroarea generală din New York, adversară a lui Donald Trump, pusă sub acuzare 

Această judecătoare, la originea unei condamnări a președintelui SUA, este acuzată de șeful Agenției de Finanțare a Locuințelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump, de falsificarea unor documente referitoare la cererile de credite ipotecare.



Această acuzare survine după cea a fostului director FBI James Comey, de asemenea, un adversar personal al lui Donald Trump, precizează Agerpres.



La rândul ei, Letitia James a denunțat 'represalii politice'. 'Vom combate cu fermitate aceste acuzații nefondate (...) Și voi continua să-mi fac treaba', a adăugat într-un comunicat cea care a inițiat proceduri judiciare împotriva lui Donald Trump, care i-au adus o condamnare foarte grea în 2024.