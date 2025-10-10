€ 5.0953
|
$ 4.3848
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:42 10 Oct 2025 | Data publicării: 09:41 10 Oct 2025

Letitia James, procuroarea generală din New York, adversară a lui Donald Trump, pusă sub acuzare 
Autor: Crişan Andreescu

Letitia James Foto: Facebook
 

Procuroarea generală a statului New York, Letitia James, membră a Partidului Democrat și adversară declarată a președintelui Trump, a fost pusă sub acuzare de un mare juriu federal în Virginia, au anunțat joi mai multe publicații americane, relatează AFP.

Această judecătoare, la originea unei condamnări a președintelui SUA, este acuzată de șeful Agenției de Finanțare a Locuințelor, Bill Pulte, un apropiat al lui Donald Trump, de falsificarea unor documente referitoare la cererile de credite ipotecare.

Această acuzare survine după cea a fostului director FBI James Comey, de asemenea, un adversar personal al lui Donald Trump, precizează Agerpres.

La rândul ei, Letitia James a denunțat 'represalii politice'. 'Vom combate cu fermitate aceste acuzații nefondate (...) Și voi continua să-mi fac treaba', a adăugat într-un comunicat cea care a inițiat proceduri judiciare împotriva lui Donald Trump, care i-au adus o condamnare foarte grea în 2024.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
"Poate ar trebui să-i dăm afară din NATO". Trump cere sancționarea Spaniei pentru bugetul redus al apărării
Publicat acum 32 minute
Letitia James, procuroarea generală din New York, adversară a lui Donald Trump, pusă sub acuzare 
Publicat acum 33 minute
Cutremur de 7,4 în Filipine: "Mişcările erau prea violente" - Video
Publicat acum 48 minute
Victorie diplomatică majoră: Trump, în turneu istoric în Egipt, Israel și posibil Gaza. Va vorbi în Parlamentul israelian
Publicat acum 48 minute
Mario de Mezzo, conflict cu un șef ISU: ”Mă, să mori tu? Comandantu`”
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 08 Oct 2025
Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Departamentul de Stat al SUA, comunicat oficial privind întâlnirea Marco Rubio - Oana Țoiu
Publicat pe 08 Oct 2025
Ciuvică a identificat singura persoană din România care chiar recunoaște că e putinistă
Publicat acum 14 ore si 46 minute
Se transformă banii noștri din bancă în „fond european”? Prof. Coșea spune cum să ne pregătim
Publicat pe 09 Oct 2025
Informații din Guvernul Bolojan: Ce bugetari pleacă acasă. Clarificări după avertismentul de la BNR că vom ajunge mai rău ca Grecia
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close