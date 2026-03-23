Leonid Radvinsky, proprietarul OnlyFans, a murit de cancer la 43 de ani. Boala putea fi prevenită?
Data actualizării: 18:37 23 Mar 2026 | Data publicării: 18:24 23 Mar 2026

EXCLUSIV Leonid Radvinsky, proprietarul OnlyFans, a murit de cancer la 43 de ani. Boala putea fi prevenită?
Autor: Dana Mihai

A murit proprietarul OnlyFans. Din ce cauză s-a stins la doar 43 de ani - Imagine realizata cu AI

Proprietarul OnlyFans, un site cunoscut pentru conținutul său pentru adulți și creditat cu revoluționarea industriei pornografiei online, a murit la vârsta de 43 de ani.

Leonid Radvinsky, născut în Ucraina și crescut în Chicago, cumpărase compania în 2018 de la cei doi fondatori britanici ai săi, a anunțat OnlyFans, potrivit BBC.

Ascensiunea rapidă în timpul pandemiei

Popularitatea site-ului a crescut rapid în timpul pandemiei de Covid-19, ceea ce l-a propulsat pe lista anuală a miliardarilor realizată de Forbes doar trei ani mai târziu.

Acesta „a decedat în liniște după o lungă luptă cu cancerul”, a confirmat OnlyFans într-un comunicat, solicitând respectarea vieții private a familiei sale. Fondată în 2016, OnlyFans este o platformă de social media unde creatorii pot posta videoclipuri și fotografii și pot percepe abonaților bacșișuri sau o taxă lunară.

Conform unor surse a murit de cancer pancreatic.

Totul despre cancerul de pancreas. Prof. dr. Cristian Gheorghe, interviu exclusiv despre cancerul pancreatic

Prof. dr. Cristian Gheorghe, medic primar gastroenterolog, a explicat la DC Medical și DC News ce trebuie să știm despre cancerul de pancreas.

De ce este dificilă diagnosticarea cancerului de pancreas? Cât de frecvent este cancerul de pancreas? Care sunt afecțiunile care cresc riscul dezvoltării cancerului de pancreas. Cum apare cancerul de pancreas? Care este rolul inteligenței artificiale în diagnosticarea cancerului de pancreas, care este speranța de viață a pacienților cu cancer de pancreas și ce sunt leziunile chistice ale pancreasului?

Vedeți aici totul despre cancerul de pancreas:

Ce este OnlyFans

Creatorii distribuie o gamă variată de conținut, de la gătit la videoclipuri de fitness, însă platforma este cunoscută în special pentru pornografie și pentru modul în care încurajează conexiunea dintre creatori și fani prin transmisiuni live, mesaje personalizate și solicitări directe pentru fotografii și videoclipuri realizate la comandă.

Modelul de afaceri al platformei

În schimbul găzduirii conținutului, OnlyFans reține un comision de 20% din toate plățile.

Compania a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari (1,04 miliarde de lire sterline) din tranzacții de peste 7 miliarde de lire și avea peste 377 de milioane de abonați în 2024, potrivit celui mai recent raport depus la Companies House.

Aproximativ 4,6 milioane de creatori publicau pe platformă în acel an, a precizat compania.

Creșterea rapidă în dimensiune și popularitate sub conducerea lui Radvinsky a atras, de asemenea, atenția legislatorilor și a autorităților de reglementare asupra conținutului pentru adulți.

Citește și: OnlyFans a pierdut lupta cu Fiscul din Marea Britanie. Platforma trebuie să achite TVA pentru perioada 2017 - 2020

În 2024, autoritățile britanice au lansat o investigație privind accesul minorilor la conținut pornografic, problemă pe care compania a pus-o pe seama unei erori tehnice.

Ofcom a renunțat în cele din urmă la investigație, însă a amendat compania cu aproximativ 1 milion de lire pentru că nu a răspuns corect solicitărilor privind măsurile de verificare a vârstei utilizatorilor, care teoretic trebuie să aibă cel puțin 18 ani.

Controverse privind conținutul ilegal

Cu câțiva ani înainte, platforma fusese acuzată că nu gestionează corespunzător conținutul ilegal, inclusiv materiale de abuz sexual asupra copiilor.

Pe fondul presiunilor și al atenției sporite asupra conținutului său, OnlyFans a anunțat în august 2021 planuri de a interzice materialele sexuale pe platformă.

Totuși, compania a revenit rapid asupra deciziei câteva zile mai târziu, după ce propunerea a stârnit reacții negative intense din partea utilizatorilor și a performerilor din industria pentru adulți.

Compania a fost, de asemenea, implicată în dispute legale cu utilizatori, inclusiv unii care s-au simțit înșelați după ce au aflat că discuțiile pe care credeau că le au cu creatorii OnlyFans erau, de fapt, gestionate de terți slab plătiți. Până în prezent, aceste cazuri nu au avut succes.
 

