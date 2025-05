Leguma banală care s-a scumpit cu 87% în Rusia în ultimul an

În prezent, preţul mediu la ceapă este de 72,3 ruble pentru un kilogram (0,81 euro), iar kilogramul de varză costă 75,2 ruble (0,84 euro), ceea ce înseamnă creşteri anuale de 87,2%, respectiv 56,8%. Aceasta este cea mai mare creştere de preţ dintre produsele incluse în aşa-numitul set de borş. De exemplu, preţul sfeclei roşii a crescut cu 11,9%, cel al roşiilor proaspete cu 1,2%, iar morcovii s-au ieftinit.



Creşterea preţurilor la ceapă şi varză este cauzată de o scădere a ofertei. În 2024, recolta de varză s-a redus cu 5,6%, până la 873.600 de tone. La ceapă, scăderea a fost de 0,7%, până la 1,12 milioane de tone, conform datelor firmei de consultanţă AB-Center. Un alt factor care influenţează fluctuaţiile preţurilor este sezonalitatea. De exemplu, varza este la mare căutare toamna şi începutul iernii, explică AB-Center. Ministerul rus al Agriculturii a anunţat că în acest an suprafaţa cultivată cu legume în câmp deschis va fi mărită, ceea ce va contribui la stabilizarea situaţiei preţurilor în sezonul următor.



Un alt produs la care preţurile au atins un nivel record în acest an sunt cartofii. Potrivit Kommersant, cartofii s-au scumpit cu 52% de la începutul anului, atingând un maxim istoric de 85,4 ruble per kilogram. Aceasta în condiţiile în care recolta de cartofi a Rusiei a scăzut cu 12% anul trecut, afectată de îngheţul din primăvară şi ploile torenţiale care au complicat lucrările de recoltare. De asemenea, fermierii au redus suprafeţele însămânţate cu cartofi, după o recoltă consistentă din 2023, care ulterior a dus la scăderea preţurilor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News