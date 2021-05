Legendarul portar Buffon anunţă că pleacă de la Juventus

Am decis să plec de la Juventus după încheierea actualului sezon. Nu mai prelungesc înţelegerea cu clubul, a spus Buffon (43 ani), fără a menţiona ce are de gând să facă în continuare.



Luna trecută, presa sportivă italiană scria că Gianluigi Buffon, unul dintre cei mai mari portari din istoria fotbalului, ar fi în vizorul a cel puţin cinci echipe, printre care Dinamo Kiev, noua campioană a Ucrainei, antrenată de Mircea Lucescu.



Buffon, care are 43 de ani, ar vrea să-şi încheie cariera cu un ultim sezon ca titular. De serviciile lui ar fi interesate cel puţin cinci cluburi: Olympiakos Pireu, care a câştigat de curând un nou titlu de campioană a Greciei, Eintracht Frankfurt, Sporting Lisabona, Galatasaray Istanbul şi Dinamo Kiev.

Când ar putea juca ultimul meci





Buffon ar putea susţine ultimul său meci ca titular la Juve, pe 19 mai, la finala Cupei Italiei, împotriva Atalantei Bergamo, ocazie cu care ar putea cuceri un nou trofeu cu "Bătrâna Doamnă".



Campion mondial cu Italia în 2006, Buffon a câştigat zece titluri în Serie A cu Juventus, iar în 2017 a anunţat că se va retrage un an mai târziu, dar a acceptat apoi un contract cu Paris Saint-Germain, cu care a câştigat titlul în Ligue 1, înainte de a reveni la Juve.



În actuala stagiune, el a fost rezerva polonezului Wojciech Szczesny şi a apărat poarta lui Juventus în 12 meciuri în toate competiţiile.



El deţine, de asemenea, recordul pentru numărul de meciuri jucate în Serie A (693).



În prezent, Juve se află pe locul 5 în clasament, cu 3 etape înainte de finalul sezonului, iar clubul este în mijlocul unui scandal după ce a anunţat că susţine proiectul Super Ligii europene riscând chiar să fie exclus din campionat, transmite Agerpres.