„Legea Vicol“, care înăsprește pedepsele pentru pedofili: Vă dau cuvântul de onoare că îi veți vedea pe toți cei care vor vota împotrivă

Laura Vicol, deputat PSD, a vorbit despre legea care îi pedepsește pe violatorii pedofili, care ar urma să fie votată în plenul Parlamentului în perioada următoare:

„Sunt fericită pentru că în ultima ședință a comisiei am reușit să dau un raport favorabil pentru „Legea Vicol“, așa se numește mai nou între colegi, și am ridicat vârsta pentru consimțământul sexual de la 14 la 16 ani. Aștept cu nerăbdare să fie pusă pe ordinea de zi și în plenul Parlamentului, deși sunt multe voci împotriva acestei legi. Am semnale din partea partidelor atât de la guvernare, cât și din opoziție, că sunt colegi domni care nu vor să voteze această lege“, a precizat Laura Vicol.

„Puteți detalia, că eu aud prima dată de această lege?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Am majorat limitele de pedeapsă pentru monștri care agresează minori“, a spus Vicol, moment în care Bogdan Chirieac a susținut că „foarte bine ați făcut“.

Deputatul PSD a continuat:

„Am crescut limitele în așa fel încât niciun asemenea monstru să nu poată beneficia de o suspendare condiționată în fața unui magistrat, chiar dacă își recunoaște și regretă fapta și, eventual, mai face și un denunț, cu posibilitatea înjumătățirii limitelor. Tot ceea ce va fi sub vârsta de 16 ani va fi considerat viol. De la 16 ani la 18 ani nu ar fi vorba de viol, dacă există acel consimțământ“, a spus deputatul PSD.

CITEȘTE ȘI - Ordonanța OMV. Vicol, PSD: Nimeni nu dorește să deranjăm companiile mari. PNL le apără

„Este o lege foarte bună. De ce spuneți că unii dintre colegii dumneavoastră nu au votat așa ceva?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„M-am luptat foarte mult pentru această lege și vă spun sincer că am fost tristă și dezamăgită pentru că nu am avut unanimitate de voturi în comisie. În stilul meu caracteristic am anunțat atât în comisie, cât și în plen, că pe toți cei care vor vota împotriva, vă dau cuvântul de onoare că îi veți vedea pe Facebook-ul meu, indiferent din ce partid fac parte. Grupul PSD a votat în unanimitate.

Este inacceptabil ca unii dintre noi, părinți sau nu, să nu se gândească la acei copii care sunt maltratați. Este o nenorocire. Au fost două cazuri săptămâna trecută. Eu nu pot să citesc asemenea știri. Sunt mamă de trei băieți și ca mamă de trei băieți sunt total împotriva acestor acte săvârșite de acești indivizi care nu pot fi numiți oameni, ci monștri. Legea se va vota când va fi pusă pe ordinea de zi în plen. Eu sper ca în luna martie să soluționăm acest lucru“, a spus, la DC News, deputatul PSD Laura Vicol.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Rotativă Guvern. Laura Vicol (PSD): Nu cred că Iohannis vrea să arunce țara în haos / video

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News