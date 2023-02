Ordonanța OMV. Vicol, PSD: Nimeni nu dorește să deranjăm companiile mari. PNL le apără

Analistul politic Bogdan Chirieac și social-democrata Laura Vicol, parlamentar al României, au vorbit despre Ordonanța de Guvern în baza căreia OMV nu se vede obligată să plătească României taxă de solidaritate. De asemenea, Laura Vicol s-a referit, ca avocat și la vânzarea Petrom. Inevitabil, discuțiile dintre cei doi au reliefat diferența de viziune din coaliția de guvernare.

Bogdan Chirieac: Ca avocat, care știți să vă uitați pe acte, vi se pare că se mai poate face ceva cu ordonanța aceea?

Laura Vicol: Sincer? Nu! Ca avocat. Este incredibil și inimaginabil cum s-a ajuns, totuși, la semnarea acestui contract, dar acum trebuie să înțelegem că un contract are foarte multe clauze contractuale, care, dacă nu sunt atacate într-un anumit timp de la semnarea contractului, ele își produc efecte și tot ce se întâmplă de acum încolo nu se mai poate acționa retroactiv. Ca avocat vă spun. Nu am avut în mână contractul, nu știu ce scrie acolo, dar, pe condiții generale contractuale, pe un contract semnat cu atâta timp în urmă...

Bogdan Chirieac: Vă referiți la contractul de privatizare al Petrom.

Laura Vicol: Nu... vorbesc la modul general.

Bogdan Chirieac: Dar pe Ordonanța de Urgență, credeți că statul mai poate modifica ceva?

Laura Vicol: OUG mai poate modifica lucruri. De asta spun... apropo de ideologii, PNL apără companiile mari, PSD apără companiile mici și mijlocii, apropo de taxa de solidaritate. Înțeleg că nimeni nu dorește să deranjăm companiile mari, dar, într-un moment atât de greu pentru toată lumea, cred că și din bun simț, fără să ai o OUG, din bun simț... câștigi atât, asta se cheamă solidaritate, că toți ajutăm, pe toată lumea.

Bogdan Chirieac, ironic: Să știți că onorabilii din OMV, spre cinstea lor, au manifestat solidaritate față de Austria, au anunțat că vor plăti taxa de solidaritate de 150 de milioane de euro Austriei. Deci dânșii și-au manifestat solidaritatea, că nu au manifestat-o cu România, asta e altă poveste, cu toată dragostea.

Vezi mai mult de la minutul 21:50

Cu referire la ”Ordonanța OMV”, președintele Klaus Iohannis a precizat astăzi, înaintea participării la reuniunea extraordinară a Consiliului European, că ”Dacă va plăti sau nu o să vă spună, cu siguranță, cei care au făcut normativul, adică Ministerul Finanțelor. Am fost puțin surprins când m-am informat, după aprobare, cum s-a discutat această chestiune și am aflat că, de exemplu, Ministerul Energiei nu a fost cooptat în discuție. Deci chestiunea s-a discutat la nivel de Finanțe, ceea ce este, în principiu, în regulă, fiindcă vorbim despre o taxă sau un impozit, cum doriți, dar am fost informat că se lucrează la acesta.

Solicitarea mea a fost una singură, ca acest act să fie legal și clar. Adică să nu încalce nicio directivă și nicio lege în vigoare în România și să fie atât de clar încât să nu apară discuții dacă este sau nu este. Rezultatul îl vedem cu toții la televizor, „toată ziua bună ziua” se discută dacă este sau nu este.

Cred că cei care au lucrat pe document trebuie să clarifice. Nu-i nimic pierdut, dar aruncarea vinei dintr-o curte politică în altă curte politică pot să vă spun sigur că nu rezolvă problema”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News