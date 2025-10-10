€ 5.0927
Data actualizării: 17:14 10 Oct 2025 | Data publicării: 17:11 10 Oct 2025

Karol Nawrocki respinge ferm planurile UE: Nu suntem de acord cu stabilirea migranților ilegali în Polonia
Autor: Ioan-Radu Gava

presedinte-polonia-nawrocki-karol_65537500 Foto: Agerpres
 

Karol Nawrocki, premierul de la Varșovia, a respins în mod clar stabilirea de migranți ilegali în Polonia.

Într-un miseaj publicat pe siteul oficial al Administrației Prezidențiale din Polonia, Karol Nawrocki a declarat că siguranța cetățenilor europeni trebuie să fie pe primul loc și că „Polonia nu va fi de acord cu nicio acțiune a instituțiilor europene care ar avea ca scop stabilirea migranților ilegali în Polonia”, scrie TVP World.

El a spus că migrația provine din „situația dificilă de securitate și economică din țările africane și din Orientul Mijlociu”. 

De asemenea, a îndemnat UE să abordeze aceste cauze profunde și să se concentreze pe „protejarea cetățenilor noștri de migrația ilegală și consecințele acesteia”.

Pactul UE privind migrația și azilul impune tuturor membrilor blocului să ajute țările europene cele mai supuse presiunilor, acceptând o parte din migranții relocați sau oferind sprijin financiar sau de altă natură.

Președintele a declarat că Polonia continuă să suporte costuri mari în gestionarea migrației, în special din Ucraina.

El a adăugat că, de mai bine de patru ani, granița de est a Poloniei a fost „sub o presiune migratorie constantă, controlată de regimul de la Moscova, folosind statul și serviciile de informații din Belarus”.

Încă din vara anului 2021, Moscova și Minsk au fost acuzate că au orchestrat o criză prin trimiterea deliberată de migranți, în principal din Orientul Mijlociu și Africa, la granițele Poloniei și ale statelor baltice.

Nawrocki a adăugat că Polonia dedică resurse semnificative securizării frontierei estice a UE și sprijinirii refugiaților strămutați de războiul din Ucraina.

Nawrocki a fost ales președinte la începutul acestui an, cu sprijinul partidului de dreapta, Lege și Dreptate. În timpul campaniei electorale, partidul a criticat insistent migranții din Orientul Mijlociu și Africa, susținând că aceștia aduc creșterea criminalității și valori culturale străine.

