Data publicării: 09:56 27 Oct 2025

Kamala Harris, anunț privind o nouă candidatură la președinția SUA
Autor: Ioan-Radu Gava

kamala_11139700 Foto: Agerpres
 

Kamala Harris sugerează că este gata să candideze din nou la președinția Statelor Unite ale Americii.

Candidata Partidului Democrat la președinție, care a pierdut în fața republicanului Donald Trump în 2024, a declarat pentru BBC că „nu a terminat” cu politica. 

„Mi-am trăit întreaga carieră ca o viață de serviciu și este în oasele mele”, a spus ea, citată de Politico.

Întrebată dacă ar putea fi prima femeie la conducerea Casei Albe într-o zi, Harris a răspuns: „posibil”, sugerând că și-ar putea asuma o altă candidatură la președinție. Dar a adăugat că nu a luat încă o decizie cu privire la o nouă candidatură la președinție. Următoarele alegeri prezidențiale americane sunt în 2028.

„Există multe moduri de a servi”, a spus Harris, „dar încă nu am decis ce voi face în viitor”.

Harris a respins sondajele care sugerau că ar fi outsider în cursa prezidențială, cu șanse mici de a câștiga candidatura democrată.

„Dacă aș fi ascultat sondajele, nu aș fi candidat pentru prima mea funcție sau pentru a doua - și cu siguranță nu aș fi stat aici”, a spus ea.

kamala harris
sua
presedintele sua
