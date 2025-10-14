€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:42 14 Oct 2025

Joe Biden și Bill Clinton l-au lăudat pe Trump pentru negocierea armistițiului în Gaza
Autor: Ioan-Radu Gava

biden-lovitura-pentru-romania_90922800 Foto: Agerpres
 

Foștii președinți americani, Joe Biden şi Bill Clinton, l-au lăudat pe Trump pentru contribuţia la negocierea armistiţiului din Gaza

Foştii preşedinţi democraţi americani Joe Biden şi Bill Clinton l-au lăudat luni pe Donald Trump pentru contribuţia sa la negocierea unui armistiţiu în războiul din Gaza, o dovadă rară de aprobare bipartizană pentru liderul republican de la Casa Albă, relatează dpa și Agerpres.

"Îi felicit pe preşedintele Trump şi echipa sa pentru munca depusă în vederea obţinerii unui acord reînnoit de armistiţiu", a transmis Biden, care a fost preşedinte până în ianuarie, într-un mesaj pe platforma X. Cu sprijinul Statelor Unite şi al partenerilor globali, Orientul Mijlociu se află acum "pe calea spre pace", a spus el.

Biden a subliniat, de asemenea, rolul propriei administraţii în negocieri, spunând că aceasta "a lucrat neobosit pentru a aduce ostaticii acasă, a oferi ajutor civililor palestinieni şi a pune capăt războiului", care a început în octombrie 2023, în timpul mandatului său.

Clinton a transmis un mesaj asemănător, scriind pe X că "preşedintele Trump şi administraţia sa, Qatarul şi alţi actori regionali merită recunoaştere puternică pentru că au menţinut pe toată lumea implicată până la obţinerea unui acord".

Clinton a îndemnat Israelul şi organizaţia militantă palestiniană Hamas, cu sprijinul SUA, să "transforme acest moment fragil într-o pace durabilă", adăugând că el crede că este posibil "dacă o fac împreună".

Clinton, care a fost preşedinte între 1993 şi 2001, a fost un critic vocal al lui Trump, acuzându-l că urmăreşte politici conduse de interesul propriu, mai degrabă decât de bunăstarea poporului american. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
joe biden
bill clinton
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Eroare: Consilierii lui Nicușor Dan nu există. Update amânat la Cotroceni
Publicat acum 16 minute
Dezbaterea „România în Diaspora” - ediția a IV-a
Publicat acum 22 minute
Mihai Daraban, (CCIR): Trebuie să transformăm Dunărea într-o adevărată „autostradă”
Publicat acum 33 minute
S-a anunțat oficial cine este cap de afiș pentru Electric Castle 2026
Publicat acum 38 minute
Ce l-a enervat pe Trump la imaginea cu el din revista Time / foto în articol
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Oct 2025
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat pe 13 Oct 2025
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
Boala care l-a oprit pe Cosmin Seleși din drumul spre Athos: A fost un semn de la Dumnezeu
Publicat acum 19 ore si 24 minute
Tânăr din București, speriat după ce Poliția i-a bătut la ușă: MApN cheamă la instrucție. Amendă de 4.000 de lei dacă nu vă prezentați
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close