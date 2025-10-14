Joe Biden și Bill Clinton l-au lăudat pe Trump pentru negocierea armistițiului în Gaza

Foştii preşedinţi democraţi americani Joe Biden şi Bill Clinton l-au lăudat luni pe Donald Trump pentru contribuţia sa la negocierea unui armistiţiu în războiul din Gaza, o dovadă rară de aprobare bipartizană pentru liderul republican de la Casa Albă, relatează dpa și Agerpres.



"Îi felicit pe preşedintele Trump şi echipa sa pentru munca depusă în vederea obţinerii unui acord reînnoit de armistiţiu", a transmis Biden, care a fost preşedinte până în ianuarie, într-un mesaj pe platforma X. Cu sprijinul Statelor Unite şi al partenerilor globali, Orientul Mijlociu se află acum "pe calea spre pace", a spus el.



Biden a subliniat, de asemenea, rolul propriei administraţii în negocieri, spunând că aceasta "a lucrat neobosit pentru a aduce ostaticii acasă, a oferi ajutor civililor palestinieni şi a pune capăt războiului", care a început în octombrie 2023, în timpul mandatului său.



Clinton a transmis un mesaj asemănător, scriind pe X că "preşedintele Trump şi administraţia sa, Qatarul şi alţi actori regionali merită recunoaştere puternică pentru că au menţinut pe toată lumea implicată până la obţinerea unui acord".



Clinton a îndemnat Israelul şi organizaţia militantă palestiniană Hamas, cu sprijinul SUA, să "transforme acest moment fragil într-o pace durabilă", adăugând că el crede că este posibil "dacă o fac împreună".



Clinton, care a fost preşedinte între 1993 şi 2001, a fost un critic vocal al lui Trump, acuzându-l că urmăreşte politici conduse de interesul propriu, mai degrabă decât de bunăstarea poporului american.