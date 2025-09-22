€ 5.0753
Data actualizării: 23:40 22 Sep 2025 | Data publicării: 23:27 22 Sep 2025

BREAKING NEWS Jimmy Kimmel se întoarce. Emisiunea sa va fi reluată la ABC

Autor: Ioan-Radu Gava
jimmy kimmel Foto: Agerpres
 

După o perioadă de suspendare, emisiunea lui Jimmy Kimmel se reia marţi la televiziunea ABC, anunță Disney.

Emisiunea lui Jimmy Kimmel, suspendată săptămâna trecută în urma ameninţărilor din partea agenţiei americane de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (FCC), indignată de comentariile prezentatorului TV acuzând dreapta americană că exploatează în scopuri politice asasinarea influencerului pro-Trump Charlie Kirk, va reveni la televiziune marţi, a anunţat compania Disney luni, relatează AFP și Agerpres.

"Am petrecut ultimele zile purtând conversaţii aprofundate cu Jimmy şi, după aceste discuţii, am luat decizia de a relua emisiunea marţi", a explicat grupul, proprietar al canalului ABC, într-un comunicat.

Decizia postului american ABC de a scoate din grilă emisiunea "Jimmy Kimmel Live!" a stârnit critici masive din partea unor vedete de la Hollywood precum Ben Stiller, Jamie Lee Curtis şi Angelina Jolie.

Săptămâna trecută, preşedintele american Donald Trump a calificat imediat drept "veşti bune" faptul că programul de televiziune al comediantului Jimmy Kimmel a fost anulat de reţeaua ABC.

"Programul lui Kimmel, cu indicatori de audienţă scăzuţi, este anulat; felicitări ABC pentru că în final a avut curaj", a reacţionat preşedintele Trump pe contul său oficial de pe reţeaua Truth Social.

Preşedintele american l-a caracterizat pe Kimmel ca fiind "un ratat complet" şi a subliniat că, potrivit lui, ratingul său este "foarte slab".

