Jean-Noël Barrot: Putin „și-a pierdut calul troian" în UE după înfrângerea lui Viktor Orbán în Ungaria
Data actualizării: 11:54 14 Apr 2026 | Data publicării: 11:53 14 Apr 2026

Autor: Alexandra Curtache

Vladimir Putin si Viktor Orban Vladimir Putin (Rusia) și Viktor Orban (Ungaria)/ foto Agerpres

Ministrul de externe francez, Jean-Noël Barrot, afirmă că Vladimir Putin „și-a pierdut calul troian” în Uniunea Europeană, odată cu înfrângerea premierului ungar în exercițiu Viktor Orbán. Declarația vine după alegerile legislative din Ungaria, câștigate de formațiunea de opoziție Tisza, condusă de Peter Magyar, și include un apel ferm la ridicarea veto-urilor Budapestei privind sprijinul pentru Ucraina.

Într-o intervenție la postul de radio RFI, Jean-Noël Barrot a subliniat că rezultatul electoral din Ungaria reprezintă o înfrângere nu doar pentru Viktor Orbán, ci și pentru „o serie de susținători ai mișcării reacționare internaționale”, în frunte cu Vladimir Putin.

Oficialul francez a descris Ungaria, în perioada guvernării Orbán, drept un „obstacol” în calea deciziilor comune ale Uniunii Europene, în special în ceea ce privește sprijinul acordat Ucrainei.

„Putin își pierde calul troian din Uniunea Europeană”

Jean-Noël Barrot a declarat că schimbarea politică de la Budapesta ar putea slăbi influența Rusiei în interiorul Uniunii Europene.

„Este o înfrângere pentru Viktor Orbán, este o înfrângere și pentru un anumit număr dintre susținătorii săi din mișcarea reacționară internațională, în frunte cu Vladimir Putin, care astfel își pierde calul troian în Uniunea Europeană”, a spus ministrul francez.

Apel către noua conducere de la Budapesta

Oficialul francez a făcut un apel direct către liderul opoziției, Peter Magyar, a cărui formațiune a câștigat alegerile legislative, să schimbe direcția politică a Ungariei.

Barrot a afirmat că așteptările Parisului vizează:

  • consolidarea statului de drept,
  • revenirea Ungariei „la locul ei în concertul națiunilor europene”,
  • ridicarea veto-urilor considerate „nejustificate” în cadrul UE.

Blocajele Ungariei în politica europeană

Un punct central al criticilor îl reprezintă poziția Budapestei față de sprijinul acordat Ucrainei. De la invazia declanșată de Rusia în februarie 2022, Ungaria a utilizat în mod repetat dreptul de veto pentru a bloca sau întârzia inițiativele europene.

Barrot a calificat această politică drept un „obstacol”, adăugând că eliminarea sa ar fi „un fapt îmbucurător” pentru unitatea Uniunii Europene.

Tensiuni vechi între Budapesta și Bruxelles

De la revenirea sa la putere în 2010, Viktor Orbán a intrat în numeroase conflicte cu Comisia Europeană, care a acuzat guvernul ungar de încălcarea angajamentelor privind statul de drept asumate la aderarea din 2004.

Criticile vizează în special:

  • slăbirea independenței instituțiilor,
  • restrângerea unor libertăți individuale,
  • concentrarea puterii politice.

Ungaria, Rusia și echilibrele geopolitice

În context european, Ungaria a fost adesea acuzată că întreține relații apropiate cu state considerate ostile intereselor UE, inclusiv Donald Trump, China și Rusia.

În ceea ce privește Moscova, au fost publicate informații din convorbiri atribuite ministrului de externe ungar Péter Szijjártó și omologului său rus Serghei Lavrov, care ar indica schimburi de informații privind discuțiile de la Bruxelles, inclusiv dosare legate de Ucraina.

