George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Data actualizării: 10:50 14 Apr 2026 | Data publicării: 10:45 14 Apr 2026

George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Autor: Ioan-Radu Gava

george simion Foto: Agerpres

Liderul AUR, George Simion, i-a răspuns marți lui Pter Magyar, după ce câștigătorul alegerilor din Ungaria l-a acuzat că a „dansat pe mormintele strămoșilor noștri“.

Péter Magyar, liderul opoziției din Ungaria și câștigătorul alegerilor din weekend, cu formațiunea politică Tisza, a readus în discuție legătura dintre Viktor Orbán și George Simion, insistând că susținerea acordată liderului AUR a ridicat semne serioase de întrebare în sediile politice din Ungaria, dar și în rândul populației. În opinia sa, trecutul lui Simion nu poate fi ignorat, iar anumite acțiuni ale acestuia au fost percepute ca o insultă directă la adresa memoriei colective a maghiarilor.

„Da, îl cunoașteți pe George Simion, care a fost candidat la președinția României. Îl știm, are un trecut. George Simion a dansat pe mormintele eroilor de război maghiari, pe mormintele strămoșilor noștri. Și o astfel de persoană, indiferent dacă devine președinte sau nu, niciun prim-ministru maghiar nu o poate susține. Dar Viktor Orbán a făcut acest lucru”, a precizat Péter Magyar.

Reacția lui George Simion: Fii atent...

Reacția liderului AUR nu a întârziat să apară, iar astăzi, George Simion a postat un mesaj pe X, pentru Péter Magyar, în care îl felicită pentru victoria în alegeri și îi recomandă să fie atent la banii primiți de la Ursula von der Leyen.

„Felicitări, Péter Magyar. Mă bucur că ați avut alegeri corecte - noi ducem lipsă de așa ceva în România.

Pentru claritate: nu am dansat niciodată pe mormintele poporului tău.

Suntem amândoi băieți de maraton, așa că un sfat prietenesc: Fii atent la cum îți iei banii țării de la Ursula!“, a scris, pe X, George Simion.

george simion
peter magyar
ungaria
