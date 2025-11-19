€ 5.0889
Subcategorii în Stiri

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri JD Vance, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea
Data actualizării: 11:55 19 Noi 2025 | Data publicării: 11:54 19 Noi 2025

JD Vance, condamnat la închisoare pentru amenințări cu moartea
Autor: Iulia Horovei

jd vance donald trump Vicepreședintele american JD Vance (stânga), președintele american Donald Trump (dreapta). Sursa foto: Agerpres
 

JD Vance a fost condamnat la doi ani de închisoare de un tribunal din Michigan, SUA, pentru amenințări cu moartea.

Un bărbat din Michigan purtând același nume ca vicepreședintele Statelor Unite a fost condamnat la închisoare pentru că i-a amenințat cu moartea pe președintele Donald Trump, vicepreședintele JD Vance și miliardarul american Elon Musk, pe rețelele de socializare, potrivit LeFigaro.

Citește și: Trump, către o jurnalistă: Liniște, liniște, purcelușo! / video viral

Același nume ca vicepreședintele american

În vârstă de 67 de ani, cetățeanul american JD Vance a fost condamnat la doi ani de închisoare de un tribunal din Michigan pentru că a amenințat pe platforma de socializare Bluesky că-i va ucide pe Donald Trump, JD Vance și Elon Musk și pe unul dintre copiii președintelui. Cazul prezintă o nuanță ironică, întrucât condamnatul are aceleași inițiale și același nume de familie ca vicepreședintele pe care l-a amenințat.

Povestea începe între martie și aprilie 2025, când James Donald Vance Jr., din Grand Rapids, a publicat, sub pseudonimul „Diaperjdv”, mai multe mesaje amenințătoare pe platforma Bluesky. Într-unul dintre cele mai dure mesaje citate de New York Times, bărbatul de 67 de ani scria că „dacă Trump, Vance sau Musk vor veni vreodată în orașul meu, vor pleca în saci mortuari”. El a adăugat că nu îl preocupă posibilitatea de a fi „împușcat de un lunetist al serviciilor secrete sau de a-și petrece restul vieții în închisoare”, afirmând că oricum mai are de trăit doar aproximativ zece ani.

Condamnatul l-a amenințat, de asemenea, pe Donald Trump Jr. într-o postare publicată pe 7 martie, intitulată „Donald Trump Jr. ia în considerare să candideze la președinție în 2028”, în care anunța că îl va ucide înainte ca acesta să beneficieze de protecția serviciilor secrete.

Condamnare pentru a descuraja comportamentele de acest fel

Judecătorul federal Paul L. Maloney a considerat aceste fapte drept un „comportament grav” și a subliniat că impunerea unei pedepse cu închisoarea este necesară pentru a descuraja alte persoane să facă amenințări similare.

Vance a pledat vinovat în iulie pentru două capete de acuzare: amenințarea cu moartea sau vătămarea președintelui și a vicepreședintelui, precum și comunicări amenințătoare. Fiecare capăt de acuzare era pasibil de o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare și 250.000 de dolari amendă.

„Apariția internetului ne oferă tuturor oportunitatea de a ne angaja într-un schimb sănătos de idei, care sunt atât de importante pentru o democrație. Dar unii aleg să folosească acest instrument pentru a amenința și intimida”, a subliniat procurorul federal Timothy VerHey într-un comunicat de presă postat pe site-ul Departamentului de Justiție american. El a adăugat că „atunci când Vance a spus că intenționează să-i ucidă pe președintele și vicepreședintele nostru doar pentru că nu era de acord cu ei, a trecut o linie și trebuia să fie pedepsit”.

Citește și: SUA și Rusia lucrează la un plan pentru încheierea războiului din Ucraina, pe modelul Fâșiei Gaza - surse Axios

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

x close