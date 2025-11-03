Jaful de la Luvru: Sistemul de securitate al muzeului, vulnerabil din cauza unei parole ușor de ghicit

După ce a declarat inițial că „sistemele de alarmă au funcționat”, ministra Culturii din Franța, Rachida Dati, a recunoscut în cele din urmă că „au existat deficiențe în materie de securitate” la Muzeul Luvru, scrie Corriere della Sera.

Totodată, în timp ce ancheta administrativă este în desfășurare, cotidianul Libération a scos la iveală detalii șocante privind vechile probleme de securitate ale muzeului. Publicația a consultat documente care arată că vulnerabilitățile din sistemul informatic datează de ani buni. În decembrie 2014, la cererea muzeului, Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice a efectuat un control asupra rețelei la care erau conectate echipamente esențiale de protecție: camerele de supraveghere, alarmele și sistemele de control al accesului.

Concluzia experților a fost clară: „Cine ar reuși să preia controlul asupra rețelei informatice a muzeului ar putea facilita furtul operelor de artă”.

Parola de la Luvru era chiar ”LUVRU”

Mai grav este însă ce s-a descoperit ulterior: parola pentru accesul la serverul sistemului de supraveghere video era... „LOUVRE”. Iar parola pentru un software realizat de compania Thalès era „THALES”. Informațiile apar în documentele consultate de Libération, care precizează că situația datează din 2014. Deși se speră că parolele au fost schimbate între timp, presa franceză notează că „atitudinea de neglijență față de securitate” pare să fi rămas aceeași.

Această lipsă de vigilență ar fi permis jaful spectaculos din 19 octombrie, când patru indivizi au reușit să sustragă bijuterii în valoare de 88 de milioane de euro din Galeria Apollo, în plină zi, în doar 4 minute.

Autoritățile franceze au arestat trei dintre cei patru suspecți, iar o a patra persoană – partenera unuia dintre hoți – se află, de asemenea, în detenție. Potrivit procuroarei Parisului, Laure Beccuau, bărbatul are „un cazier judiciar cu unsprezece condamnări, de la furturi și furturi agravante până la infracțiuni rutiere și acte de violență”.

Bijuteriile furate, de negăsit

Bijuteriile furate nu au fost încă recuperate.

„Se analizează toate posibilitățile pieței paralele care ar putea permite vânzarea acestor bijuterii, care sper să nu se întâmple prea curând”, a declarat procuroarea Beccuau.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a adăugat: „Există mai multe ipoteze privind bunurile, inclusiv cea conform căreia ar fi fost deja vândute în străinătate. Dar rămân încrezător că vor fi găsite”.