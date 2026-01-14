Italia, Polonia şi Spania le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul

Ministerul spaniol de Externe şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Iranul.
Ministerul spaniol de Externe şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Iranul, unde reprimarea manifestaţiilor în masă a făcut aproape 3.500 de morţi şi peste 10.000 de arestări, potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), transmit Reuters şi AFP.
"Spaniolilor aflaţi în prezent în Iran li se recomandă să părăsească ţara folosind toate mijloacele disponibile", a declarat ministerul într-o actualizare a sfaturilor sale de călătorie.
La rândul său, Italia a reînnoit cu tărie apelul către cetăţenii săi de a părăsi Iranul din cauza "situaţiei de securitate" din ţară, a anunţat Ministerul de Externe de la Roma într-un comunicat emis miercuri.
În Iran se află aproximativ 600 de italieni, majoritatea în zona Teheranului, a adăugat acesta.
Cetăţenii polonezi trebuie să părăsească Iranul imediat, a declarat miercuri Ministerul de Externe de la Varşovia.
"Ministerul de Externe îndeamnă cetăţenii să plece imediat din Iran şi avertizează împotriva oricărei călătorii în această ţară", se arată într-o postare pe X.
