Italia, Polonia şi Spania le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul
Data actualizării: 23:37 14 Ian 2026 | Data publicării: 23:21 14 Ian 2026

Italia, Polonia şi Spania le cer cetăţenilor lor să părăsească imediat Iranul
Autor: Dana Mihai

Iran-Freepik Protestele din Iran. Foto: Agerpres

Ministerul spaniol de Externe şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Iranul.

 

Ministerul spaniol de Externe şi-a îndemnat miercuri cetăţenii să părăsească Iranul, unde reprimarea manifestaţiilor în masă a făcut aproape 3.500 de morţi şi peste 10.000 de arestări, potrivit ONG-ului Iran Human Rights (IHR), transmit Reuters şi AFP.

Avertisment oficial pentru spaniolii aflați în Iran

"Spaniolilor aflaţi în prezent în Iran li se recomandă să părăsească ţara folosind toate mijloacele disponibile", a declarat ministerul într-o actualizare a sfaturilor sale de călătorie.

Citește și: Presa din Italia: SUA pregătesc un atac militar în următoarele 24 ore

La rândul său, Italia a reînnoit cu tărie apelul către cetăţenii săi de a părăsi Iranul din cauza "situaţiei de securitate" din ţară, a anunţat Ministerul de Externe de la Roma într-un comunicat emis miercuri.

Aproximativ 600 de italieni se află în Iran

În Iran se află aproximativ 600 de italieni, majoritatea în zona Teheranului, a adăugat acesta.

Cetăţenii polonezi trebuie să părăsească Iranul imediat, a declarat miercuri Ministerul de Externe de la Varşovia.

"Ministerul de Externe îndeamnă cetăţenii să plece imediat din Iran şi avertizează împotriva oricărei călătorii în această ţară", se arată într-o postare pe X. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

iran
cetatenii spanioli
cetatenii italieni
Comentarii

