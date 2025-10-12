Israelul va distruge „orașul subteran” din Gaza după eliberarea ostaticilor

Într-un mesaj pe contul său de pe platforma X, ministrul a declarat că "marea provocare" cu care se confruntă Israelul în urma eliberării ostaticilor este distrugerea tunelurilor Hamas din Fâşia Gaza şi a adăugat că a instruit forţele armate "să se pregătească pentru îndeplinirea misiunii".



"Acesta este principalul sens al implementării principiului convenit de demilitarizare a Gazei şi dezarmare a Hamas", a spus el.



Potrivit lui Katz, operaţiunea va fi efectuată "prin mecanismul internaţional care va fi stabilit sub conducerea şi supervizarea Statelor Unite".



Procesul de eliberare a celor 48 de ostatici încă deţinuţi în Gaza, dintre care se crede că 20 mai sunt în viaţă, este aşteptat să înceapă luni dimineaţă, le-a transmis familiilor captivilor coordonatorul israelian pentru situaţia ostaticilor, Gal Hirsch.



Dezmembrarea infrastructurii militare a Hamas în Fâşie figurează şi în acordul la care gruparea islamistă palestiniană a ajuns cu Israelul, care stabileşte că, odată cu începerea armistiţiului, care a intrat în vigoare sâmbătă la prânz, Hamas şi miliţiile palestiniene au la dispoziţie o perioadă de 72 de ore pentru a elibera ostaticii din Gaza.