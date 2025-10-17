€ 5.0884
Data publicării: 09:03 17 Oct 2025

Israelul marchează „linia galbenă” în Gaza, noua graniță militară a încetării focului
Autor: Ioana Dinu

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a dispus armatei să marcheze clar pe teren „linia galbenă” din Fâșia Gaza, granița de separare stabilită prin acordul de încetare a focului.

Potrivit armatei, linia va fi marcată fizic pe teren, prin semne și bariere clare, menite să avertizeze atât populația locală, cât și militanții Hamas că orice tentativă de traversare va fi întâmpinată cu foc.

Surse militare afirmă că linia galbenă delimitează zona până la care s-au retras forțele IDF în prima etapă a planului de pace. În prezent, Israel controlează peste jumătate din teritoriul Fâșiei Gaza, inclusiv punctele de trecere și principalele zone urbane strategice.

În ultimele zile, s-au înregistrat incidente izolate de-a lungul acestei linii: Armata a deschis foc de avertisment asupra unor persoane considerate suspecte care se apropiau de zona tampon. În paralel, tancuri și drone de supraveghere asigură monitorizarea continuă a perimetrului.

Oficialii israelieni spun că delimitarea vizibilă a liniei are un dublu scop, protejarea trupelor și transmiterea unui semnal ferm către Hamas.

„Orice încălcare va fi tratată ca o amenințare directă”, a declarat un purtător de cuvânt al armatei israeliene (IDF).

Surse din serviciul de securitate intern, Shin Bet, spun că marcarea „liniei galbene” ar fi doar prima etapă. Dacă Hamas nu respectă prevederile armistițiului, armata israeliană este pregătită să înainteze până la „linia roșie”, o zonă mai adâncă în teritoriul palestinian, prevăzută în planul strategic elaborat anterior de Statele Unite.

