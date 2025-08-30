Israelul însăsprește asediul în Gaza. Crucea Roșie avertizează că e imposibilă o evacuare a ultimului bastion al grupării teroriste Hamas

"Este imposibil ca evacuarea masivă a oraşului Gaza să poată fi efectuată într-un mod sigur şi demn în condiţiile actuale", a declarat preşedinta Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR), Mirjana Spoljaric.



Un astfel de plan este "nu numai irealizabil, ci şi de neînţeles", dacă Israelul intenţionează să respecte principiile dreptului internaţional umanitar, a estimat ea.



Mii de locuitori au fugit deja din oraş, aflat în nordul teritoriului, unde trăiesc aproape un milion de oameni potrivit estimărilor ONU.



După aproape 23 de luni de la începutul războiului care a devastat Fâşia Gaza, evacuarea oraşului Gaza "ar antrena o strămutare masivă de populaţie pe care nicio zonă din Fâşia Gaza nu ar fi în măsură să o absoarbă", a avertizat Mirjana Spoljaric.



În pofida presiunilor în creştere, atât în strâinătate cât şi în Israel, pentru a pune capăt războiului, guvernul premierului Benjamin Netanyahu afirmă că vrea să continue ofensiva în Fîşia Gaza şi armatei i s-a dat ordin să pregătească un asalt generalizat asupra oraşului Gaza.



Din punctul de vedere al lui Netanyahu şi al aliaţilor săi, este vorba despre a termina cu Hamas, mişcarea islamistă palestiniană teroristă care a declanşat războiul pe 7 octombrie 2023, şi de a-i readuce acasă pe ostaticii răpiţi în acea zi.



Pe teren, operaţiunile militare israeliene s-au intensificat şi mai mult sâmbătă, la periferia oraşului Gaza.



Un jurnalist care colaborează cu AFP şi care se află la liziera de nord a oraşului Gaza şi a oraşului Jabalia a declarat că se află în prezent la limita zonei a cărei evacuare a fost ordonată de armată. Bombardamentele se apropie şi acum pot fi auzite cu claritate tirurile şi exploziile, a adăugat el.



Contactată de AFP privind operaţiunile sale militare, armata israeliană, ai cărei soldaţi operează la sol în cartierul Zeitun de mai multe zile, a răspuns că doi dintre soldaţii săi au fost răniţi de un dispozitiv exploziv "în nordul Fâşiei Gaza".







