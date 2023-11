Iranul își mărește arsenalul nuclear: Are uraniu îmbogățit cât pentru trei bombe atomice - Rapoarte confidențiale ale AIEA

Iranul are suficient uraniu îmbogățit cu până la 60% puritate, aproape de calitatea celui folosit pentru crearea armelor nucleare, pentru a face trei bombe atomice, conform definiției Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. În plus, Iranul încă pune piedici agenției cu privire la probleme cheie, au arătat miercuri rapoarte confidențiale ale AIEA, potrivit Reuters.



Stocul Iranului de uraniu îmbogățit cu până la 60% a crescut cu 6,7 kg, ajungând până la 128,3 kg, de la ultimul raport din 4 septembrie, se arată într-unul dintre cele două rapoarte emise către statele membre, studiate de Reuters. Această cantitate reprezintă de trei ori mai mult decât aproximativ 42 de kg, care, conform definiției AIEA, este teoretic cantitatea suficientă de uraniu pentru o bombă nucleară, dacă este îmbogățit în continuare.



Uraniul folosit la armele nucleare are de obicei puritate de 90%.

Ce s-ar întâmpla în cazul exploziei unei bombe nucleare

Explozia unei bombe nucleare ar avea consecințe devastatoare asupra zonei afectate și ar provoca distrugeri semnificative într-un perimetru extins. Impactul exact depinde de câțiva factori, inclusiv tipul bombei, altitudinea la care explodează, condițiile meteorologice și densitatea populației. Iată câteva dintre consecințele majore ale unei explozii nucleare:

1. Unda de șoc: O explozie nucleară generează o undă de șoc puternică care se deplasează în toate direcțiile de la epicentrul exploziei. Această undă de șoc poate distruge clădiri, poduri și alte structuri într-o rază semnificativă.

2. Radiații: Explozia generează radiații ionizante, inclusiv radiații gamma și neutroni. Aceste radiații pot avea efecte imediate asupra celulelor și pot provoca leziuni și decese. Radiațiile pot persista și după explozie, afectând zonele afectate pe termen lung.

3. Incendii: Explozia poate provoca incendii masive în zona afectată, iar aceste incendii pot răspândi distrugerea și mai mult.

4. Pulbere atomică: În cazul unei explozii la sol, se poate forma o pulbere atomică care conține particule radioactive sub formă de praf fin. Acesta poate fi transportat de vânt și poate avea efecte adverse asupra sănătății în zonele îndepărtate de locul exploziei.

5. Impact asupra mediului: O explozie nucleară poate provoca modificări semnificative ale mediului, inclusiv poluarea radioactivă a aerului, apei și solului.

Este important să subliniem că prevenirea utilizării armelor nucleare și controlul asupra proliferării acestora sunt obiective importante pentru comunitatea internațională, potrivit Chat GPT.

