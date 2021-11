Ioana Constantin: România a pierdut, din iunie anul trecut până în prezent, peste 60.000 de seniori

"România a pierdut din Iunie anul trecut până în prezent peste 60.000 de seniori. Este cea mai mare scădere înregistrată din 2013. Cauzele sunt direct legate de starea economică și de pandemie.

În ultimul an, bătrânii noștri au fost cei mai vulnerabili în fața pandemiei, au fost primii privați brusc și brutal de accesul la servicii medicale Non-covid și la tratamente. Mulți dintre pensionarii României, cu pensii foarte mici, își împart azi banii între medicamente și plata utilităților scumpite. De multe ori, alimentele și medicamentele rămân la coada listei.

Guvernul și autoritățile locale trebuie să identifice urgent măsuri prin care să sprijine accesul vârstnicilor noștri la servicii medicale de calitate și la tratamente. Pensiile trebuie să crească, este în continuare revoltător că nici măcar indexarea nu s-a acordat, iar sprijinul financiar pentru pensionari, în lupta cu explozia prețurilor la energie și gaze, trebuie să fie consistent și nu profund birocratic.

Ține de respectul pentru cei care ne sunt bunici și părinți să le asigurăm o calitate a vieții mult mai bună decât au azi. Începând de la pensii la acces la servicii medicale", transmite Ioana Constantin, politician PMP.

Turcan:Vom recalcula pensiile după digitalizarea lor, care în ritmul actual va fi finalizată până la sfârşitul lui 2022

Ministerul Muncii va demara recalcularea pensiilor după digitalizarea tuturor dosarelor de pensie, proces care în actualul ritm de lucru va fi finalizat până la sfârşitul anului viitor, a transmis, joi, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook.



"Cu o medie de procesare de 26.000 de dosare/zi, am ajuns astăzi la 1.030.000 de dosare digitalizate în primele 10 luni ale acestui an, pentru a putea ulterior să aplicăm recalcularea pensiilor. (...) Cu actualul ritm de lucru am siguranţa că vom finaliza procesul de digitalizare a celor 5 milioane de dosare în timpul asumat, respectiv până la sfârşitul anului viitor. Ulterior, vom demara recalcularea tuturor pensiilor, proces care ar fi putut începe de pe acum, dacă digitalizarea ar fi fost asumată şi demarată din 2019, conform Legii 127 privind pensiile publice", a menţionat Raluca Turcan.



Ministrul Muncii a subliniat că suplimentarea numărului de angajaţi ai caselor de pensii a permis digitalizarea în această lună a unui număr mai mare de dosare de pensie decât numărul de dosare digitalizate în primele 9 luni ale anului, înainte de creşterea personalului.



"În mai puţin de o lună de la suplimentarea numărului de angajaţi la casele de pensii, numărul dosarelor care au fost digitalizate a depăşit numărul dosarelor care au fost procesate în perioada ianuarie - septembrie de către angajaţii care făceau acest lucru suplimentar faţă de sarcinile curente pe care trebuiau să le îndeplinească. Astfel, dacă la sfârşitul lunii septembrie aveam în jur de 500.000 de dosare digitalizate, astăzi vorbim despre dublarea numărului şi depăşirea primului milion de dosare pregătite în vederea recalculării", a notat Raluca Turcan, citată de Agerpres.