Inundații devastatoare în SUA. Zeci de morți și dispăruți, tabere de copii evacuate cu elicopterul - FOTO / VIDEO

Cel puțin 24 de persoane au murit și până la 25 sunt date dispărute în urma unor inundații devastatoare produse în Texas, SUA, după ce râul Guadalupe a ieșit din matcă, potrivit The Guardian.

Apa a crescut cu peste 8 metri în doar 45 de minute, după ce ploile torențiale au căzut într-un timp foarte scurt. Zonele cele mai afectate sunt în nord-vestul orașului San Antonio.

Good morning. Please keep Texas in your prayers—especially the flood victims, the missing, their families, and the first responders searching for them.



Tragedy in Texas: Flash floods along the Guadalupe River have taken 13 lives. 23 young Christian girls from Camp Mystic are… pic.twitter.com/nH5QJz9Mc6