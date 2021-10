Inundații de proporții în Italia și Franța / VIDEO

O mare parte din Europa este marți sub alerte meteo de vânt și furtuni: nordul și sudul Franței, întreaga peninsulă italiană și coasta Adriatică a peninsulei Balcanice. Este cod roșu în nordul Italiei, în Piemont și Lombardia, după ce luni, în regiunea vecină Liguria, a căzut o cantitate excepțională de ploaie.

Râurile umflate au depășit malurile și au provocat inundații și alunecări de teren.

Imaginile filmate de localnici arată cum torentele au luat în stăpânire drumurile și podurile, au luat la vale mașini și scutere, ba chiar au târât și un autobuz. Apa a luat pe sus mașini și a inundat casele în zone din sudul și sud-estul Franței. Într-o singură zi a plouat cât pentru câteva luni.

Râurile au ieșit din matcă și s-au revărsat pe străzi. Circulația a devenit imposibilă, iar un exemplu este traficul dintre Marsilia și alte orașe, întrerupt după ce torenții au acoperit șoselele. Nici circulația feroviară nu a fost scutită de probleme, după ce apele au distrus terasamentul.

Pompierii au avut peste 1.500 de intervenții, fie ca să salveze oamenii rămași în mașini, fie pe cei care nu-și mai puteau părăsi locuințele, scrie Deschide.md.

Se schimbă VREMEA în toată țara. Elena Mateescu: Vom resimți o răcire mult mai accentuată

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat cât mai ține vremea frumoasă în România și de când încep să scadă temperaturile.

”Toamna frumoasă va mai fi în zona țării noastre prezentă și mâine pentru că vorbim și mâine în general de o vreme în general frumoasă, cu valori care să atingă și să depășească pragul unei zile de vară în partea de vest, nord-vest și centru a țării. Astăzi a fost vreme frumoasă în vest, în Banat, în Crișana, am înregistrat 25-26 de grade Celsius, dar de miercuri vom resimți o răcire mult mai accentuată pentru că ne apropiem de mediile climatologice și chiar valori sub norme în special în vestul, centrul, nordul țării, unde valorile de temperaturi în special în partea de nord-vest și nord-est a țării la nivelul maximelor nu vor depăși 13-14 grade Celsius, doar în extremitatea sudică, 21 de grade Celsius”, conform declarațiilor făcute de Elena Mateescu, directorul ANM.

Cum va fi vremea în București

”Și în Capitală, temperaturi pe miercuri în jurul a 17-18 grade Celsius, ușor sub norme, la nivelul maximelor și vor fi nopți și dimineți reci cu cel puțin 5-6 grade în zona pre-orășenească, valori chiar mai coborâte, așa cum s-a întâmplat și în ultimele două dimineți. Deocamdată asistăm la o evoluție pe parcursul zilei, inclusiv în Capitală, dar mai ales în zona de sud-vest, extremitatea de vest și sud a țării la maxime care vor depăși 17-18 grade, iar pe parcursul nopților discutăm de valori în Capitală la 6-8 grade. Cel mai frig va fi în continuare la Miercurea Ciuc, Joseni, Toplița, cu valori sub pragul de îngheț, sub zero grade, sau în nordul Moldovei, așa cum s-a întâmplat la începutul acestei luni. La Miercurea Ciuc am înregistrat până în prezent cea mai coborâtă valoare, de minus șase grade Celsius, la începutul lunii octombrie”, a declarat Elena Mateescu în direct la România TV.

Temperaturile devin din ce în ce mai reci, din 6 octombrie, avertizează meteorologii. Potrivit prognozei pe două săptămâni, probabilitatea de pentru ploi frecvente, dar moderate, va fi ridicată.