"Într-un final, va fi bine". Laura Cosoi, despre relația cu soțul ei: Sunt momente când se simte neglijat

"Cosmin este tatăl perfect, numai că nu alăptează și nu ține sarcina, și nu naște, în rest face tot, tot, tot! (râde) Este un om foarte calculat, foarte rațional, logic, dar și foarte sensibil. Mi se pare că are combinația asta perfectă de bărbat. Cosmin este un om care este extrem de implicat în viața de familie, deci nu există pe lumea asta ceva mai important ca noi și ne face să ne simțim foarte prețioase, iubite și răsfățate în fiecare clipă.

Noi ne știm de foarte mulți ani, dar suntem în relație de zece ani, și în cei zece ani pot spune că el, în raport cu mine, ca femeie, se comportă ca în prima zi, când era super îndrăgostit, și simt că nu s-a schimbat nimic. Cred că noi încă nu ne-am consumat povestea de iubire și e mare lucru că încă ne e dor unul de celălalt, încă ne căutăm privirile, căutăm să ne întâlnim, să ne facem surprize…

Iar ca tată este absolut implicat. E foarte atent, e un foarte fin psiholog, știe să le analizeze pe fete, știe ce nevoi au, e un om care se implică mult – se joacă cu ele și fac tot felul de activități, dar le e și ca un profesor, fiindcă le învață să schieze, să meargă cu bicicleta, să înoate. El e un om care ține foarte mult la genul acesta de activități, mergem pe munte, facem o grămadă de chestii și nu există pentru el să facem ceva fără fete", a spus Laura Cosoi penru viva.ro.

"Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momente"

"Cu siguranță sunt momente când se simte neglijat și când atenția nu e îndreptată asupra lui. Și cred că e și firesc așa, dar e un om matur, e un bărbat care are 46 de ani, înțelege toate aceste etape. Poate că întotdeauna într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri, și momente în care nu mai știi încotro s-o apuci și cum să-ți gestionezi relația, și e normal, sigur că da. Cred că nu există cuplu care să nu treacă prin astfel de momentecând partenerii se simt descumpăniți sau, nu știu, poate neglijați, dar e bine când știi că există comunicare și iubire, și când știi că, într-un final, va fi bine.

E o perioadă doar, noi am mai fost pe-aici. (râde) La al treilea copil, știm exact cum o să fie. Mi se pare că suntem mai bine ca și cuplu acum față de cum am fost la primii doi, legat de relația pe care o aveam după ce am născut, dacă e să fac o paralelă între cele trei momente", a mai spus vedeta.

Anul acesta, Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au devenit părinți pentru a treia oară, odată cu venirea pe lume a micuței Lara.

