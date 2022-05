Laura Cosoi, mărturisiri intime: Kilogramele în plus nu mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie

"Nu mi se pare că kilogramele în plus mă fac mai puțin dorită sau mai puțin femeie. Ba dimpotrivă. În ceea ce mă privește, din toată perioada vieții mele de 40 de ani, e clar că în momentele în care sunt însărcinată mă simt în forma mea desăvârșită de femeie, din toate punctele de vedere. Tocmai de aceea, probabil că am tot repetat experiența și n-aș putea spune că nu mănânc anumite lucruri, chiar am mâncat foarte mult dulce în cele două sarcini, cel puțin acum, și cu Vera am mâncat mult mai mult dulce, am simțit nevoia, aveam și sentimentul că o să-mi iasă glicemia foarte mare la analize, dar nu s-a întâmplat, deci totul e în grafic, se pare că așa simte organismul să reacționeze.

"Corpul e făcut să se transforme și trebuie să te accepți"

E foarte important să mergi pe instinct și să ajungi să îți cunoști foarte bine organismul, să-l asculți până la urmă, e foarte important să te hidratezi, să faci sport, dacă poți. Eu n-am putut să fac sport, cel puțin în sarcina asta, absolut deloc. La Rita să spunem că am făcut mai mult, dar nu am putut, însă apreciez femeile care pot să facă asta. Pe mine faptul că am făcut sport de performanță sunt convinsă că m-a ajutat foarte mult. Corpul e făcut să se transforme și trebuie să te accepți, să te obișnuiești cu aceste transformări și să le primești așa, cu brațele deschise, să înțelegi motivul pentru care se întâmplă", a spus Laura Cosoi, într-un interviu pentru viva.ro.

"Este un copil extraordinar de dorit"

Recent, Laura Cosoi a vorbit despre cea de-a treia sarcină și felul în care a primit această veste, că va mai avea o fetiță.

"La prima sarcină, există un necunoscut și nu știi cum e și te tot întrebi la fiecare analiză: "oare e bine copilul?", "oare o să ajung la termen?". Apoi, te minunezi că e al tău și sunt tot felul de etape. Al doilea copil a venit, așa, ca o mare, mare dorință. Am vrut extrem de tare să aibă Rita un frățior sau o surioară, să nu rămână singură. Dar evident că era presiunea mai mare, mi se părea… Mai ales că prima oară nu știi cum e, că ești fără copii, practic, după care, vezi și conștientizezi ce înseamnă un copil și cum se dezvoltă, și ce-ți oferă – atâta dragoste, dar și responsabilitate, și așa mai departe.

Normal că a doua oară devii mult mai conștientă de sarcină și repercusiunile le vezi altfel, le cântărești diferit, pentru că vezi copilul care e în fața ochilor tăi și știi ce-ar putea ieși, și atunci mi se pare că e mai mare presiunea. De data asta, lucrurile au fost absolut line, complet și super în completarea poveștii mele de iubire cu Cosmin, dar și a relației cu fetele, și e un copil extraordinar de dorit.

Amândoi am dorit foarte tare să vină pe lume această minune și am știut că va fi fetiță. Încă dinainte de a rămâne însărcinată, i-am spus lui Cosmin: "Vezi că va fi tot fetiță!", deci nu e ca și cum ne așteptam să fie băiat. Am simțit că va fi și când am fost la ecografia de primul trimestru, la morfologie, și când se vedea practic sexul copilului, i-am zis lui Cosmin: "E fetiță", a spus Laura Cosoi, într-un interviu pentru viva.ro.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News