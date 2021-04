Înmormântarea Prințului Philip. Operațiunea Forth Bridge, numele de cod pentru funeralii

Prinţul Philip a murit pe 9 aprilie la vârsta de 99 de ani. Evenimentele care urmează morţii prinţului Philip sunt cunoscute sub numele de „Operaţiunea Forth Bridge”, un protocol pregătit din timp de echipa Casei Regale şi autorităţile britanice şi care poartă numele unui pod situat între regiunile scoţiene Edinburgh şi Fife. Numele de cod al anunţului morţii prinţului Philip a fost „Forth Bridge is down!".

Doar 30 de persoane sunt prezente la înmormântare.

Şapca militară şi sabia de ofiţer al Marinei Regale care i-au aparţinut prinţului Philip au fost depuse pe sicriu înainte de începerea slujbei.

După încheierea slujbei religioase, la care asistă regina Elisabeta a II-a şi membri ai familiei regale, sicriul va fi depus în Cavoul Regal amenajat în interiorul Capelei St. George.