Inflație cum nu s-a mai văzut din 1970. România n-a ratat trenul. Vasilescu, BNR, exemplu din cărțile vechi, IMPOSIBIL de aplicat în țara noastră

Banca Națională a României (BNR) a luat astăzi decizii cu impact pentru români și a avertizat cu privire la ce va urma.

Inflație de două cifre în România, avertismentul BNR pentru români. Se întâmplă din APRILIE 2022. ȘOCUL, provocat în principal de piața energiei

BNR majorează dobânda de politică monetară la 2,50%, de la 2%

Adrian Negrescu, după anunțul BNR: Asta înseamnă că ratele românilor cresc, în medie, cu 200 - 300 de lei

Inflație cum nu s-a mai văzut din 1970

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a vorbit, pentru DCBusiness.ro, despre aceste măsuri și urmările lor. El a subliniat că ”lumea toată, de la un capăt la altul, se confruntă cu o inflație cum nu s-a mai văzut din anii 1970. Această inflație are cauze foarte clare și cea mai mare parte a inflației peste tot este determinată de criza energetică globală. România a urcat în acest tren. Nu avea nici un fel de șansă și nici o țară nu are nici un fel de șansă să nu fie în acest tren al inflației care aleargă puternic. Toate țările sunt preocupate de această inflație. Kristalina Georgieva, șefa FMI, a făcut de curând o declarație foarte puternică în care a chemat la prudență și eficiență în lupta cu inflația. Prudență și eficiență înseamnă că să fim prudenți ce măsuri luăm, iar măsurile să fie eficiente. Banca Centrală Europeană, FED-ul, sunt preocupate de aceleași probleme. Banca Centrală Europeană își mai amână puțin deciziile. N-a făcut niciun fel de anunț, FED-ul anunță că începe creșterea dobânzii de referință începând din martie și că vor fi patru creșteri de dobândă în acest an. Alte țări procedează la fel.” a declarat Adrian Vasilescu.

Consilierul guvernatorului BNR a mai spus că ”această dobândă crescută la lei 2,50% este limita maximă care exprimă cerințele prudențiale în acest moment.”, explicând: ”Cărțile vechi spun că inflația mare se combate cu dobândă de politică monetară real pozitivă, adică cu dobândă de politică monetară peste rata inflației. Avem o inflație de 8% și, după cărțile vechi, dobânda de 2,50% nu poate să facă nimic în fața inflației, trebuie o dobândă de 8,50%. Așa ceva este imposibil.”

