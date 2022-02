Adrian Negrescu, după anunțul BNR: Asta înseamnă că ratele românilor cresc, în medie, cu 200 - 300 de lei

Întrebat, la Antena 3, dacă această majorare de taxe este o soluție, având în vedere crizele pe care le traversăm, Adrian Negrescu a spus: "Cu siguranţă, nu, dar asta este situaţia. Ne-am asumat acest lucru prin PNRR - să reconsiderăm taxarea proprietăţilor - şi asta înseamnă creștere de taxe pentru a doua casă, a doua maşină şi tot aşa, pentru că primăriile au nevoie de bani, bugetele sunt secătuite în momentul de faţă şi, în loc de reforme, creştem taxele. Ne-am obişnuit. Nu este o chestie absolut românească. Peste tot, în toată lumea, dacă ai mai mult de o maşină, dacă ai mai mult de o casă, plăteşti în plus taxe şi impozite, însă problema este cum o faci şi la ce nivel. Astea sunt întrebări la care nu avem un răspuns. Cert este că va aduce bani în plus la bugetul local şi sperăm că autorităţile locale să cheltuiască aceşti bani pentru lucruri eficiente, nu pe panseluţe, nu pe salarii pentru angajaţii din administrația locală şi nu pe investiţii, cum am mai văzut, foarte originale, piramide de borduri şi alte lucruri de acest gen".

"Ratele românilor cresc, în medie, cu 200 - 300 de lei"

Cât despre faptul că o astfel de taxă a mai fost introdusă în România de Sebastian Vlădescu, atunci când era ministru al Finanţelor şi nu a mers, acesta a mai spus: "Da, pentru că este o metodă foarte simplă să eludezi acest sistem de taxare: treci casa pe numele altcuiva. Dacă pe persoană fizică ai dreptul la o maşină, cu siguranță îţi vei trece maşina pe numele tău şi pe cea de-a doua maşină o vei trecere pe numele altei persoane, la fel şi cu casele. E uşor. De-asta spuneam că va fi interesant de văzut cum va fi aplicată o asemenea taxă. Cert este că sunt foarte mulţi români care deţin mai multe maşini, care deţin case, dar asta nu înseamnă că trebuie să punem încă un bir şi să creștem din nou taxele, mai cu seamă că veniturile românilor scad pe zi ce trece".

"Astăzi, am văzut că BNR a crescut dobânda cheie la 2,5%, iar asta înseamnă că ratele românilor la credite cresc, în medie, cu 200-300 de lei, începând de luna asta sau de luna viitoare", a spus Adrian Negrescu.

Anunțul BNR

"În şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 sută pe an, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută pe an, precum şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, precum şi stimularea economisirii prin creşterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5 la sută ą1 punct procentual, într o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală", se arată în comunicat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News