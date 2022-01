Indonezia își mută capitala de la Jakarta. Numele noului oraș

Fotografie creată de Nothing Ahead, de la Pexels

Noua capitală a Indoneziei, care va fi construită pe insula Kalimantan, se va numi Nusantara, cuvânt care înseamnă "arhipelag", informează Xinhua şi dpa. Un oficial de rang înalt a anunţat luni decizia în acest sens a preşedintelui ţării, Joko Widodo, conform Agerpres.



"Tocmai am primit o confirmare directă de la preşedinte, vineri", a declarat ministrul planificării dezvoltării naţionale, Suharso Monoarfa, la o întâlnire cu comitetul special pentru noua capitală, la Camera Reprezentanţilor din Jakarta.



Ministrul a explicat că numele de Nusantara a fost ales deoarece era bine-cunoscut de multă vreme. "Este emblematic pe plan internaţional, uşor şi descrie arhipelagul Republicii Indonezia", a spus Monoarfa, adăugând: "cred că suntem toţi de acord".



Parlamentul urmează să voteze marţi o lege pentru noua capitală, permiţând astfel începerea lucrărilor de construcţie anul acesta. Proiectul în valoare de câteva miliarde de dolari trebuia să înceapă în august 2020, dar epidemia de coronavirus a obligat guvernul să îl suspende.



Guvernul Indoneziei şi-a anunţat din aprilie 2019 intenţia de mutare a capitalei de la Jakarta, situată pe insula Java, cea mai populată din ţară. După câteva luni, Widodo a precizat că noul oraş va fi amplasat în două districte din provincia Kalimantanul de Est - Kutai Kertanegara şi Penjam Paser de Nord. El a apreciat că Jakarta nu mai corespunde, din cauza inundaţiilor frecvente, a blocajelor traficului şi a calităţii slabe a aerului.



Kalimantanul de Est are o populaţie de 3,7 milioane de locuitori şi o suprafaţă de 127.000 de kilometri pătraţi.



Nusantara urmează să fie centrul guvernamental, iar actuala capitală, Jakarta, cu o populaţie de 10 milioane, va rămâne centrul economic şi de afaceri al Indoneziei, ţara cu cea mai mare economie din sud-estul Asiei.

Un cutremur cu magnitudinea 6,7 s-a produs vineri în Indonezia

Un puternic seism cu magnitudinea 6,7 s-a produs vineri după-amiază în largul insulei Java din Indonezia şi a făcut să se clatine clădirile înalte din capitala ţării, Jakarta, informează DPA şi Reuters, potrivit Agerpres.



Locuitorii din Jakarta au fost cuprinşi de panică şi şi-au părăsit locuinţele în mare grabă, însă autorităţile locale nu au raportat victime omeneşti şi nici pagube materiale.



"Am fost foarte speriată, cutremurul s-a produs dintr-o dată şi a fost foarte puternic", a declarat o bonă din Jakarta, Ani, în vârstă de 38 de ani. "Când am simţit că locuinţa începe să se clatine, l-am luat repede în braţe pe copilul angajatorului meu şi am fugit pe scări", a adăugat ea.



Seismul s-a produs la ora locală 16:05 (09:05 GMT), iar epicentrul său a fost situat la 52 de kilometri sud-vest de oraşul Sumur din provincia Banten, în apropiere de Jakarta, la o adâncime de 10 kilometri.



Cutremurul a fost resimţit şi în provincia West Java şi în Lampung, pe insula Sumatra.



Agenţia de meteorologie din Indonezia (BMGK) a anunţat că acest seism nu a avut forţa necesară pentru a provoca un tsunami.



Indonezia se află în aşa-numitul "Cerc de Foc al Pacificului", o zonă cu o puternică activitate seismică, unde mai multe plăci tectonice ale Pământului se intersectează şi provoacă un număr mare de cutremure şi evenimente vulcanice.



Luna trecută, un seism cu magnitudinea 7,4 s-a produs în partea estică a Indoneziei, declanşând o alertă de tsunami şi obligându-i pe rezidenţi să îşi părăsească locuinţele în mare grabă, dar care a provocat doar pagube materiale minore.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News