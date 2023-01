Indicele ROBOR la 3 luni a scăzut de la 7,31% pe an la 7,30 %

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri la 7,30% pe an, de la 7,31% pe an, în şedinţa precedentă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), scrie Agerpres.



La începutul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la începutul acestui an urcase la 7,56%.



Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 7,57% pe an, de la 7,58% în şedinţa precedentă, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,93% pe an, de la 7,94% pe an în şedinţa anterioară.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,71% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 4,06%.



În luna mai 2019, a intrat în vigoare OUG 19/2019 care modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă. Astfel, Ordonanţa 19/2019 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare, a mai notat sursa citată.

Probleme pentru cei care au migrat de la ROBOR la IRCC

Vă reamintim că indicele ROBOR a crescut enormîn 2022, de la 3% la începutul anului spre 8% la final. Acest lucru a îndemnat românii să ”migreze” spre dobânda IRCC, care atunci era mai mică.

În septembrie 2022, Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM, a făcut o previziune care s-a dovedit corectă: "E clar că se așează lucrurile iar ROBOR-ul, mai mult de atât, cred că nu va crește". Problema este mai complicată pentru cei care au trecut de la ROBOR la IRCC.

"Legislația actuală nu permite migrarea de la IRCC înapoi", a mai declarat Dumitru Nancu.

