Incendiu uriaș într-un mall din Moscova, după mai multe explozii - Video

Un incendiu violent a izbucnit într-un mall din Moscova. Potrivit martorilor, mai multe explozii s-au produs înainte de izbucnirea flăcărilor. O persoană a murit în incendiul din centrul comercial Mega Khimki, a confirmat pentru Interfax serviciul de presă al Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Vineri mai devreme, un incendiu a cuprins acoperișul hipermarketului OBI din centrul comercial Mega Khimki de pe autostrada Leningradskoye. La ora 8:25 incendiul a fost localizat pe o suprafață de 7 mii de metri pătrați. Stingerea este complicată din cauza caracteristicilor clădirii și de sarcina ridicată de combustibil.



La rândul lor, serviciile de urgență au declarat pentru Interfax că trupul unui bărbat a fost găsit în timp ce stingeau incendiul din centrul comercial Mega Khimki din regiunea Moscova.

"Conform datelor preliminare, cel puţin o persoană a murit. Un bărbat, posibil un agent de securitate. Trupul său a fost descoperit în timpul recunoaşterii", a spus sursa.

Serviciile de urgență au declarat că sunt luate în considerare diferite versiuni ale incendiului, în special un scurtcircuit, precum și incendierea.

The shopping center in #Moscow is on fire.



So suspicious, lately there's been too many fires in #Russia.#UkraineWillWin #RussiaIsATerroristState #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/xn6Qx54Vwe