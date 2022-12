Un atac cu drone a lovit un rezervor de combustibil de pe aerodromul Kursk din Rusia / video

Un atac cu drone a aruncat în aer un rezervor de stocare a petrolului pe un aerodrom din Kursk, a declarat guvernatorul regiunii ruse, la o zi după ce Ucraina a părut să lanseze atacuri îndrăznețe cu drone asupra a două aerodromuri militare aflate pe teritoriului rus.

Roman Starovoyt, guvernatorul regiunii Kursk de la granița cu Ucraina, a declarat pe aplicația de mesagerie Telegram că nu au fost victime ca urmare a atacului și că focul a fost „localizat”.

Imaginile video postate pe rețelele de socializare au arătat o explozie mare luminând cerul nopții, urmată de un incendiu substanțial la aerodromul aflat la 280 km de granița cu Ucraina.

Oil depot on fire after drone attack on airfield in Russia's Kursk



