Incendiu la un cămin de bătrâni din Germania. 15 persoane au fost rănite

60 de persoane au fost evacuate, în Ajunul Crăciunului, dintr-un cămin de bătrâni din Munchen, afectat de incendiu. În urma acestuia 15 persoane au fost rănite, a anunțat brigada de pompieri într-un comunicat dat publicității miercuri, informează DPA.



Cauza incendiului și amploarea pagubelor rămân pe moment neclare.

VIDEO: A nursing home in Lehel district of Munich is on fire

