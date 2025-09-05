Data publicării:

Incendiu în Giurgiu, extins la 11 gospodării. Trei case, afectate

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
foto ilustrativ Unsplash
foto ilustrativ Unsplash

Un incendiu de proporții a izbucnit vineri după-amiază în localitatea Brăniştari.

Un puternic incendiu a izbucnit vineri după-amiază în satul Brăniştari, unde flăcările au mistuit trei locuinţe, mai multe anexe şi livezi de pomi, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu.

Conform pompierilor, totul a pornit de la vegetația uscată aprinsă într-o curte, iar focul s-a propagat cu viteză către alte 11 gospodării. La intervenţie au fost mobilizate echipaje din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni, Detaşamentul Giurgiu şi Staţia Colibaşi, care au acționat cu patru autospeciale de stingere și o cisternă.

În ajutor au venit și două autospeciale de la ISU București-Ilfov, la fața locului ajungând suplimentar două cisterne și un buldoexcavator.

Rafalele de vânt și cantitatea mare de materiale inflamabile au alimentat arderea, ceea ce a dus la pagube semnificative. ISU Giurgiu menționează că “focul deschis în spații deschise” este considerat cauza probabilă a incendiului, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Trafic feroviar paralizat în județul Giurgiu: Pompierii luptă cu mai multe incendii de vegetație

