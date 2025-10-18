€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 12:27 18 Oct 2025 | Data publicării: 11:08 18 Oct 2025

Incendiu cu degajări mari de fum în Capitală: 45 de oameni evacuați, una cu arsuri/ Ultimele informații
Autor: Iulia Horovei

incendiu calea plevnei sector 6 Sursa foto: ISU București-Ilfov
 

Locuitorii Sectorului 6 din București au fost alertați sâmbătă dimineață printr-un mesaj RO-Alert despre un incendiu cu degajări mari de fum în Calea Plevnei.

UPDATE. Incendiul este lichidat, persoana asistată medical la fața locului a refuzat transportul la spital.

Incendiu București: 45 de persoane, evacuate

Potrivit ISUBIF, au fost evacuate 45 de persoane.

„În acest moment, incendiul este localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Se lucrează la lichidarea acestuia şi la ventilarea spaţiilor”, a anunţat sursa citată. 

O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale de la faţa locului.

Incendiu la un centru spa din Capitală

UPDATE: Incendiul izbucnit în această dimineață din Calea Plevnei este la centrul Orhideea Spa.

Incendiu cu degajări mari de fum în Sectorul 6

UPDATE: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10, cel mai probabil la o clădire unde funcționează un centru spa. 

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică, potrivit ISU București-Ilfov.

Știre inițială

Locuitorii Sectorului 6 din Capitală au fost alertați, sâmbătă dimineață, printr-un mesaj RO-Alert, de izbucnirea unui incendiu cu degajări mari de fum în Calea Plevnei.

Autoritățile recomandă ocolirea sau evitarea zonei.

„Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se mai arată în mesajul transmis de ISU București-Ilfov.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

incendiu Bucuresti
incendiu Sector 6
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Nouă funcție la Instagram. Părinții vor putea bloca adolescenții să discute cu personaje AI
Publicat acum 35 minute
A murit Mircea Tiberian. Pianistul, găsit fără suflare într-un hotel
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Pacea de la Budapesta. Bogdan Chirieac: Aici a fost diplomația lui Viktor Orban, cel repudiat de UE
Publicat acum 1 ora si 31 minute
Femeie, lăsată fără două mașini de lux de un bărbat care trebuia să le înmatriculeze
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Ce a descoperit Guvernul la Salina Praid: totul era un formalism
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 17 Oct 2025
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
Bilanțul victimelor exploziei din Rahova, București: S-a cerut transferul unui pacient rănit grav în străinătate
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close