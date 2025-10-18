Incendiu cu degajări mari de fum în Capitală: 45 de oameni evacuați, una cu arsuri/ Ultimele informații

UPDATE. Incendiul este lichidat, persoana asistată medical la fața locului a refuzat transportul la spital.

Incendiu București: 45 de persoane, evacuate

Potrivit ISUBIF, au fost evacuate 45 de persoane.



„În acest moment, incendiul este localizat pe o suprafaţă de aproximativ 80 mp. Se lucrează la lichidarea acestuia şi la ventilarea spaţiilor”, a anunţat sursa citată.



O persoană cu arsuri se află în grija echipajelor medicale de la faţa locului.

Incendiu la un centru spa din Capitală

UPDATE: Incendiul izbucnit în această dimineață din Calea Plevnei este la centrul Orhideea Spa.

Incendiu cu degajări mari de fum în Sectorul 6

UPDATE: Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu, produs pe Calea Plevnei din sectorul 6 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări de fum la subsolul unei clădiri, dintr-un ansamblul de blocuri P+10, cel mai probabil la o clădire unde funcționează un centru spa.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate progresiv: 10 autospeciale de stingere, 1 autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică, potrivit ISU București-Ilfov.

Știre inițială

Locuitorii Sectorului 6 din Capitală au fost alertați, sâmbătă dimineață, printr-un mesaj RO-Alert, de izbucnirea unui incendiu cu degajări mari de fum în Calea Plevnei.

Autoritățile recomandă ocolirea sau evitarea zonei.

„Lăsați libere căile de acces pentru forțele de intervenție. Respectați recomandările dispuse de autorități”, se mai arată în mesajul transmis de ISU București-Ilfov.