Data publicării: 09:44 29 Oct 2025

Încălcarea regulilor UE privind timpul de condus îi costă scump pe șoferi
Autor: Alexandra Curtache

camion_70898100 Foto cu rol ilustrativ: Pexels
 

Un șofer de camion în vârstă de 43 de ani a fost sancționat dur de poliția rutieră după ce a condus aproape 17 ore fără pauză, încălcând flagrant reglementările europene privind timpul de conducere.

În timpul unui control de rutină efectuat noaptea, în apropierea barierei de la Vipiteno, agenții de poliție au oprit un camion înmatriculat în străinătate. După verificarea datelor descărcate din tahograful digital, s-a constatat că șoferul a condus neîntrerupt timp de 16 ore și 44 de minute, deși legislația permite maximum 10 ore de condus pe zi.

Polițiștii au descoperit că bărbatul a comis aceeași infracțiune și săptămâna precedentă, demonstrând un comportament repetitiv și periculos pentru siguranța rutieră, conform Fanpage.

Sancțiune severă: aproape o mie de euro amendă și suspendarea permisului

Pentru încălcarea reglementărilor Uniunii Europene privind timpul de conducere și odihnă, șoferul a fost amendat cu 995 de euro, i s-au scăzut 56 de puncte din permis și i s-a suspendat dreptul de a conduce pentru 75 de zile.

Poliția rutieră italiană a subliniat că respectarea perioadelor de odihnă este esențială pentru prevenirea accidentelor grave și pentru protejarea vieții șoferilor profesioniști, dar și a celorlalți participanți la trafic.

Tahograful digital, „martorul” care nu minte

Dispozitivul care a dus la descoperirea infracțiunii este tahograful digital, un aparat instalat obligatoriu pe vehiculele grele, precum camioanele și autobuzele, pentru a monitoriza timpul de condus, viteza și pauzele efectuate.

Introducerea tahografului digital în Uniunea Europeană, începând cu anul 2006, are scopul de a spori siguranța rutieră și de a preveni exploatarea șoferilor profesioniști. Datele înregistrate de tahograf pot fi verificate oricând de autorități, atât pe teren, cât și la sediul firmelor de transport.

Prin conexiunea sa prin satelit, dispozitivul înregistrează și poziția vehiculului, defectiunile tehnice și identitatea conducătorului auto, oferind o imagine completă a activității zilnice la volan.

Poliția italiană atrage atenția că verificările vor continua și că nerespectarea timpilor de odihnă nu doar că atrage amenzi considerabile, ci pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic.

