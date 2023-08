Încă unul din răniţii exploziilor de la Crevedia a murit

Încă unul dintre oamenii răniți în exploziile de la Crevedia a încetat din viață în urmă cu puțin timp, transmite Antena 3 CNN. Este vorba despre un pacient care era internat la Spitalul "Floreasca" din Capitală.

Medicii au transmis că, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața acestui pacient. Persoana decedată este un civil care era internat la Spitalul Floreasca, cu arsuri pe aproape 90% din suprafața corpului.

Care este starea celorlalți răniți

În continuare, la acest spital mai sunt internaţi 12 răniţi, pompieri, dintre care unul este intubat și ventilat mecanic. De asemenea, un alt pacient care se află în stare critică este internat la Spitalul Bagdasar Arseni din Bucureşti.

S-a ajuns astfel deja la trei decese în urma exploziilor de la Crevedia, iar în acest moment în spitalele din Capitală aflându-se în total 24 de răniți. Ei sunt internați și la Spitalul Universitar și la Spitalul Elias. Pacienţii cei mai critici sunt la Spitalele Bagdasar Arseni și la Spitalul Floreasca.

12 pacienţi au fost transferaţi în străinătate

Ministerul Sănătăţii anunţă că şase dintre persoanele rănite în exploziile de la depozitul GPL din Crevedia sunt încă în stare critică, intubate şi ventilate mecanic, transmite Rador. Trei dintre acestea sunt internate în România, iar trei în străinătate. Cel mai grav rănit este unul dintre cei trataţi la Milano, care are arsuri pe 80% din suprafaţa corpului şi este încă instabil. Alţi 22 de pacienţi aflaţi în spitalele din Capitală sunt în stare medie sau uşoară, 19 au fost externaţi până în acest moment.

Reaminim că potrivit Ministerului Sănătății, 12 pacienţi au fost transferaţi în străinătate.



Dintre aceştia, un pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă mai mult de 15%. Cel de-al doilea pacient transferat la Bruxelles are suprafaţă corporală arsă peste 20%. Unul dintre pacienţi transferaţi la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 90%, starea lui fiind critică. Cel de-al doilea pacient transferat la Milano are suprafaţă corporală arsă peste 45%.



Cei doi pacienţi transferaţi în Germania la Berlin au arsuri pe mai mult de 40% din suprafaţa corporală. Alţi doi pacienţi transferaţi la Graz, în Austria, aveau o patologie chirurgicală complicată din cauza localizării leziunilor de arsură şi a gradului acestora. Pacientul transferat la Viena se afla în stare stabilă acum 2 zile, potrivit sursei citate.



Cei doi pacienţi transferaţi la Lubeck au arsuri pe 40% şi 30% din suprafaţa corpului. Pacientul transferat la Bergen este stabil hemodinamic.

